開催中の「映画『国宝』展」をレポート！写真、音、映像――銀座で体験するスクリーンの余韻
東京・銀座にある「Ginza Sony Park」では、2026年1月28日(水)まで「映画『国宝』展 ― 熱狂は終わらない、物語は続く ―」を開催中。ロングランヒットを続ける映画『国宝』が、22年ぶりに邦画実写の国内興行収入No.1を更新したことを記念して開催されている。
【写真】名シーンの写真が並ぶ地下2階の会場。映画の感動と興奮が蘇ってくる展示となっている
会場は地下2階と地上3階が入場無料。映画の場面写真展示や音響体験を中心に、作品の世界観をたどれる構成だ。加えて、同期間中には4階で特別企画展も開催されている。まずは無料エリアを中心に回り、気になったら上の階へ。そんなふうに自分の距離感で作品と向き合えるのがうれしい。ここからは、その様子をレポートする。
■地下2階：写真で振り返る映画『国宝』の名場面
任侠の家に生まれた喜久雄(吉沢亮)と、歌舞伎の名門に育った俊介(横浜流星)。立場も背景も異なる二人が同じ舞台を目指して歩んでいく物語を思い浮かべながら、展示を見て回ろう。
地下2階には、映画『国宝』の劇中の名場面をとらえた写真が並ぶ。吉沢亮さんが演じた主人公・立花喜久雄と、横浜流星さんが演じた大垣俊介が向き合う、丹波屋の継承をめぐる印象的なシーンをはじめ、作品の世界観を彩る出演者たちの演技を、写真を通して感じられる構成だ。写真を見ながら歩いていく流れの中で、スクリーンでは一瞬だった表情や視線を、立ち止まって見返せるようになっている。
ここでは、映画のポスターや原作小説、ここでしか手に入らないチケットホルダーも販売。展示をひと通り見終えたあと、忘れずにチェックしておきたい。
■3階：音と映像で没入する、特別な『Luminance』体験
地上3階では、映画の主題歌を本編映像とともに鑑賞できるインスタレーション『Luminance』立体音響空間が展開されている。
ソニーの高画質LEDディスプレイ「Crystal LED」と立体音響技術を用いた空間で、『国宝』の劇伴音楽を担当した原摩利彦さんが作曲し、坂本美雨さんが作詞、King Gnuの井口理さんが歌唱参加した楽曲を、映像と一体で楽しめる構成だ。クリアな映像美とともに、空間を360度囲むスピーカーから流れる立体音響に包まれ、幻想的な世界観を楽しむことができる。
写真展示とは異なり、音と映像を軸に作品世界に触れられるのがこのフロアの特徴。繊細に積み上げられた映画の世界観を、特別な環境の中でじっくり堪能できる。
■4階：映画の制作期間513日間の中から、5日間を切り取った特別企画展
4階では、映画『国宝』特別企画展「『5/513日』Ryo Yoshizawa ✕ Shunya Arai」を開催中。監督の李相日さんが「決め手は、吉沢亮の存在。美しさと虚しさを併せ持つ妖艶なその存在感。役者として着実に成長し進化を遂げた今、まさに機が熟した宿命の出会い」と語った、主演の吉沢さんにフォーカスした写真展だ。
カメラマンの荒井俊哉さんが、映画の準備から撮影まで513日間に及ぶ制作期間のうち、5日間に密着。撮影現場で撮り下ろした写真で構成されている。
展示されているのは、吉沢さんのファンクラブで販売されたブックレットから厳選された作品に加え、本企画展で初公開となる写真。35枚のうち15枚が本邦初公開の貴重なショットとなる。さらに会場では、オリジナルクリアファイルの販売も行われている。映画『国宝』の制作過程に、写真を通して触れられる特別な企画展だ。
こちらは別途チケットが必要となる有料の企画展。専用チケットサイト(etix)にて、オリジナルランダムポストカード付きチケットが販売されているので、来場前にチェックしておきたい。
■映画の余韻を求めて、銀座へ行ってみよう
会場に一歩入ると、思っていた以上に濃い体験が待っている。壁いっぱいに広がる名場面の写真に目を奪われ、次のフロアでは立体音響と高画質な映像が重なり合い、映画の空気がぐっと立ち上がる。さらに4階では、吉沢さんの細やかな仕草や表情を追うことができる特別企画展も実施されている。スクリーンで観た世界を、別の距離感で楽しめるのが、この展覧会のおもしろさだ。
映画を観たあとでも、これから観ようと思っている人でも。スクリーンの外に広がる映画『国宝』の世界を楽しんでみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文・撮影＝北村康行
