アメリカ人は傘をささない？たとえ雨の予報が出ていても傘を持ち歩かないアメリカ文化が衝撃！【作者インタビュー】
「アメリカ人は傘をささない」という話を聞いたことはないだろうか？アメリカだけでなく、そのほかの国でも日本ほど傘をささないという。今回紹介する漫画は、現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんが描いたアメリカあるある漫画だ。ロサンゼルスで暮らしているkasuteraさんは、日常のちょっとしたことに日本とアメリカの文化の違いを感じることがあるという。傘を持ち歩く文化がないというアメリカ人は、急な豪雨のとき、どう対処するのだろうか？この問題についてkasuteraさんに話を聞いてみた。
「ニューヨーカーは傘をささない」とよく言われているが、実際のところはどうなのだろうか。友人2人と雨宿りをしていたときの出来事をきっかけに、この疑問について語ってくれたのが、アメリカ在住の作者・kasuteraさんだ。雨が強まるなか「なんで天気予報見なかったんだよ！」「見ねーよ、んなもん」と言い争う友人たちを横目に、kasuteraさんは「アメリカでは、雨の予報が出ていても傘を持ち歩く人がほとんどいない」ことを改めて感じたそうだ。
実際に暮らしてみて思い当たる理由として、「日本と比べて雨の日が少ないのが大きいと思います」と話す。さらに、湿度が高い日本とは違い「濡れてもどうせすぐ乾くから気にしない」という感覚も、アメリカならではだと感じているという。また、車移動が基本なので、傘を持ち歩く必要がなく「車があれば雨は関係ないですから」と語るkasuteraさん。天気予報で暴風雨が予想されていても、特に装備をせず外出する人も珍しくないそうだ。
ちなみに日本では当たり前の存在であるビニール傘については「アメリカに住んでから、ビニール傘って見たことないんですよね。折り畳み傘は売ってるんですけど…」と教えてくれた。
本作では、小雨なら傘をささないアメリカ人が、どしゃ降りに遭遇したときに取った予想外の行動も描かれている。その結末はぜひ作品で確かめてほしい。kasuteraさんのSNSには、日米のカルチャーギャップを描いたエピソードがほかにも多数投稿されているので、気になる人はチェックしてほしい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
