イニスフリーの新定番化粧水♡全国発売で叶えるうるもち肌体験

自然の恵みを活かしたスキンケアで支持を集めるイニスフリーから、待望の化粧水が全国発売されます。口コミを中心に高評価を得てきた『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』は、とろみのあるテクスチャーと軽やかな浸透感を両立した新感覚*¹の使い心地が魅力。さらに全国発売を記念した限定セットも登場し、毎日の保湿ケアを心地よく格上げしてくれます♡

グリーンティーラインの新定番化粧水

価格:160ｍL・2,420円（税込）



『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』は、チェジュ島産の茶葉に着目したイニスフリーを象徴するグリーンティーラインから誕生。

Qoo10 INNISFREE公式ストアでの先行発売では、「肌なじみの早さ」「潤うのにベタつかない」といった声が集まり、口コミ満足度★4.7²を獲得しました。

洗顔後すぐ³に使うことで、肌を潤いで満たし、安定感のあるコンディションへ導きます。

発売日:2026年1月16日（金）

販売店舗:公式オンラインストア／公式オンラインモール／全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）

エイトザタラソ×マイメロディ♡限定デザインで叶える癒しのうるぷる髪

潤いを巡らせる独自成分と処方

美容茶葉をリポソーム化したスーパーグリーンティー™⁴は、ヒアルロン酸の5倍⁵の保湿力で潤いを引き込み、角質層まで⁶素早く届けます。

さらに高純度グリーンティーセラミド⁷が潤いバリアを整え、ふっくらとした肌を長時間キープ。

ミルキーで軽やかなテクスチャーに、多種類ヒアルロン酸⁸やナイアシンアミド⁹、ペプチド¹⁰を配合し、毎日使いやすい無香料処方です。

ヴィーガン認証¹¹取得、低刺激処方¹²、ノンコメドジェニックテスト済¹³なのも嬉しいポイント。

限定セットでうるもち体験を

価格:2,420円（税込）



全国発売を記念して、『グリーンティー セラミド スキンケア セット』が数量限定で登場。ミルク化粧水現品の価格そのままで、ミニサイズと同ラインのバタークリームを一緒に試せる特別なセットです。

ミルク化粧水で潤いを与え、クリームでしっかり密封することで、より満足感のあるケアが叶います♪

セット内容:

・グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー160ｍL本品＆30ｍLサンプル

（販売名:GTCミルクエッセンストナー）

・グリーンティー セラミド バリア クリーム10ｍLサンプル

（販売名:GTCバリアクリーム）

発売日:2025年1月16日（金）

販売店舗:全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）

*¹ 使用感のこと（自社製品内において）

*² Qoo10 INNISFREE公式サイト内での口コミ評価（2025/10/1～12/25）

*³ 洗顔後にすぐつけてケアすること

*⁴ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）

*⁵ in vitro試験結果：スーパーグリーンティー™と一般的なヒアルロン酸の有用性の比較（社内比較）、原料特性による

*⁶ 角質層まで

*⁷ セラミドNP（保湿成分）

*⁸ 加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸Ｎａ（全て保湿成分）

*⁹ 保湿成分

*¹⁰ アセチルテトラペプチド－２（保湿成分）

*¹¹ 韓国ヴィーガン認証院にて

*¹² すべての人に刺激が起こらないというわけではありません

*¹³ すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません

毎日の保湿を心地よくアップデート

肌の内側から潤いを感じたい人に寄り添う、イニスフリーの新定番化粧水。とろみと軽やかさを兼ね備えた使い心地は、季節や肌質を問わず取り入れやすく、毎日のスキンケアを前向きな時間にしてくれます。

限定セットもそろうこの機会に、自分の肌で“うるもち”体験*¹をぜひ実感してみてください♡