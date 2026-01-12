イニスフリーの新定番化粧水♡全国発売で叶えるうるもち肌体験
自然の恵みを活かしたスキンケアで支持を集めるイニスフリーから、待望の化粧水が全国発売されます。口コミを中心に高評価を得てきた『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』は、とろみのあるテクスチャーと軽やかな浸透感を両立した新感覚*¹の使い心地が魅力。さらに全国発売を記念した限定セットも登場し、毎日の保湿ケアを心地よく格上げしてくれます♡
グリーンティーラインの新定番化粧水
価格:160ｍL・2,420円（税込）
『グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー』は、チェジュ島産の茶葉に着目したイニスフリーを象徴するグリーンティーラインから誕生。
Qoo10 INNISFREE公式ストアでの先行発売では、「肌なじみの早さ」「潤うのにベタつかない」といった声が集まり、口コミ満足度★4.7²を獲得しました。
洗顔後すぐ³に使うことで、肌を潤いで満たし、安定感のあるコンディションへ導きます。
発売日:2026年1月16日（金）
販売店舗:公式オンラインストア／公式オンラインモール／全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）
潤いを巡らせる独自成分と処方
美容茶葉をリポソーム化したスーパーグリーンティー™⁴は、ヒアルロン酸の5倍⁵の保湿力で潤いを引き込み、角質層まで⁶素早く届けます。
さらに高純度グリーンティーセラミド⁷が潤いバリアを整え、ふっくらとした肌を長時間キープ。
ミルキーで軽やかなテクスチャーに、多種類ヒアルロン酸⁸やナイアシンアミド⁹、ペプチド¹⁰を配合し、毎日使いやすい無香料処方です。
ヴィーガン認証¹¹取得、低刺激処方¹²、ノンコメドジェニックテスト済¹³なのも嬉しいポイント。
限定セットでうるもち体験を
価格:2,420円（税込）
全国発売を記念して、『グリーンティー セラミド スキンケア セット』が数量限定で登場。ミルク化粧水現品の価格そのままで、ミニサイズと同ラインのバタークリームを一緒に試せる特別なセットです。
ミルク化粧水で潤いを与え、クリームでしっかり密封することで、より満足感のあるケアが叶います♪
セット内容:
・グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー160ｍL本品＆30ｍLサンプル
（販売名:GTCミルクエッセンストナー）
・グリーンティー セラミド バリア クリーム10ｍLサンプル
（販売名:GTCバリアクリーム）
発売日:2025年1月16日（金）
販売店舗:全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）
*¹ 使用感のこと（自社製品内において）
*² Qoo10 INNISFREE公式サイト内での口コミ評価（2025/10/1～12/25）
*³ 洗顔後にすぐつけてケアすること
*⁴ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）
*⁵ in vitro試験結果：スーパーグリーンティー™と一般的なヒアルロン酸の有用性の比較（社内比較）、原料特性による
*⁶ 角質層まで
*⁷ セラミドNP（保湿成分）
*⁸ 加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ヒアルロン酸Ｎａ（全て保湿成分）
*⁹ 保湿成分
*¹⁰ アセチルテトラペプチド－２（保湿成分）
*¹¹ 韓国ヴィーガン認証院にて
*¹² すべての人に刺激が起こらないというわけではありません
*¹³ すべての方にコメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません
毎日の保湿を心地よくアップデート
肌の内側から潤いを感じたい人に寄り添う、イニスフリーの新定番化粧水。とろみと軽やかさを兼ね備えた使い心地は、季節や肌質を問わず取り入れやすく、毎日のスキンケアを前向きな時間にしてくれます。
限定セットもそろうこの機会に、自分の肌で“うるもち”体験*¹をぜひ実感してみてください♡