モイストラボがベストコスメ受賞！血色感アップ下地の実力

数々のコスメを検証してきた「LDK the Beauty」が本気で選ぶ「コスメ・オブ・ザ・イヤー2025」。その栄えある賞に選ばれたのが、モイストラボ トーンアップ下地〈ローズピンク〉です。仕上がりの美しさはもちろん、毎日使いしやすい価格や使い心地まで評価された注目の一本。ナチュラルなのに華やか、そんな理想を叶えてくれる優秀下地の魅力を詳しくご紹介します♡

ベストコスメ1位の理由

「モイストラボ トーンアップ下地〈ローズピンク〉」は、毛穴や色ムラを自然に補正しながら、血色感をプラスしてくれるのが特長。

白浮きせず、光を味方にしたナチュラルなトーンアップで、素肌そのものがきれいになったような仕上がりを実現します。

軽やかなテクスチャーで伸びが良く、薄付きでもしっかりカバーできる点が高評価につながりました。

崩れにくく年中使える万能感

皮脂によるメイク崩れを防ぎ、汗や水に強いウォータープルーフタイプのため、朝から夕方までメイク直しいらず。さらにSPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線対策も万全です。

紫外線が気になる春夏はもちろん、くすみが出やすい秋や乾燥しがちな冬まで、一年を通して活躍する万能下地として支持されています。

商品情報とコスパの魅力

モイストラボ トーンアップ下地〈ローズピンク〉



価格:1,320円（税込）

高級感のある仕上がりからは想像できない手に取りやすい価格で、毎日惜しみなく使えるコストパフォーマンスの高さも魅力です。

容量:30g

展開カラー:ローズピンク

販売場所:全国のドラッグストア／バラエティショップ／Amazon等のECサイト

毎日のメイクを格上げ

メイクしながらスキンケアを叶えるモイストラボシリーズは、累計出荷数1,300万本を突破する実力派。

その中でもベストコスメに選ばれたトーンアップ下地〈ローズピンク〉は、仕上がり・機能性・価格のバランスが秀逸です。

忙しい朝も、長時間の外出も、この一本があれば安心。毎日のベースメイクをワンランクアップさせたい方に、ぜひ試してほしいアイテムです♪