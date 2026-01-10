ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

熱くない、結露しない。飲み頃が続くステンレス卓上アイテム【サーモス】のマグカップがAmazonに登場!

サーモスのマグカップは、ホットでもコールドでも飲み頃温度を長時間キープできる、日常使いに便利な保温・保冷マグだ。シンプルなハンドル付きで扱いやすく、デスクワークやリビングでのくつろぎ時間など、さまざまなシーンに自然に馴染むデザインとなっている。

本体はステンレス製の魔法びん構造を採用し、外気温の影響を受けにくいのが特徴。温かい飲み物はしっかり保温し、冷たい飲み物は長時間冷たさをキープする。

HOT使用時は外側が熱くならず、COLD使用時は結露しにくいため、テーブルを濡らす心配もない。

さらに、ほこりの侵入を防ぎ、保温効果を高めるフタが付属しているため、飲み物を清潔に保ちながら快適に使える。毎日の飲み物を、よりおいしく、より心地よく楽しめる卓上アイテムとなっている。