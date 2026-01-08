かぶるだけでいつものコーデを味変できちゃう♡ 冬コーデの【アクセントになる帽子】特集

写真拡大 (全3枚)

コーデのマンネリを打破するには、帽子をうまく活用するのがいいみたい！そこで今回は、イマドキ女子たちが語る「お気に入りの帽子」2つご紹介します。色の選び方やコーデのあわせ方など、冬のコーデを考える参考になること間違いナシ。ぜひチェックしてみて♡

LOVE BUZZ ITEM vol.47

THEME：お気に入りの＋1小物

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、いつものコーデをワンランクアップさせる、おしゃれ小物たちをお披露目。これからの季節の相棒に、ぜひ、取り入れてみて♡

Check! Ray♥Influencer・Mao

ミスコン出場中！現役大学生の美少女インフルエンサー

Instagram：@llflower__

背伸びブランドPATOUのカシミヤニット帽

「カジュアルな印象になりやすいニット帽。だけど、これは上品なグレーなので、大人っぽいスタイリングにも自然となじむのがお気に入り。

存在感のあるブランドロゴもほどよいアクセントになって、とっても可愛い！」

Check! Ray♥Influencer・石垣心

ごはんタイムが至福のひととき♡ 現役東大生

Instagram：@kkr_uts_

おパリ気分なツイードキャスケット

「ほんのり甘さを足したいときに頼れるアイテム。ハートのチャームなど、細部までガーリーなデザイン♡

今季はクラシカルなお洋服がトレンドだなと思うので、キャスケットはこの冬、きっと大活躍すること間違いなしです」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？

Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。

応募はこちらから♡

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

Mao マオ

石垣 心

あわせて読みたい

💖マンネリしがちな普段のコーデを格上げ♡ 寒い季節におすすめの【＋1小物】3選