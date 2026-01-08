かぶるだけでいつものコーデを味変できちゃう♡ 冬コーデの【アクセントになる帽子】特集

コーデのマンネリを打破するには、帽子をうまく活用するのがいいみたい！そこで今回は、イマドキ女子たちが語る「お気に入りの帽子」2つご紹介します。色の選び方やコーデのあわせ方など、冬のコーデを考える参考になること間違いナシ。ぜひチェックしてみて♡

LOVE BUZZ ITEM vol.47 THEME：お気に入りの＋1小物 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、いつものコーデをワンランクアップさせる、おしゃれ小物たちをお披露目。これからの季節の相棒に、ぜひ、取り入れてみて♡

Check! Ray♥Influencer・石垣心 ごはんタイムが至福のひととき♡ 現役東大生 Instagram：@kkr_uts_ おパリ気分なツイードキャスケット 「ほんのり甘さを足したいときに頼れるアイテム。ハートのチャームなど、細部までガーリーなデザイン♡ 今季はクラシカルなお洋服がトレンドだなと思うので、キャスケットはこの冬、きっと大活躍すること間違いなしです」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。

