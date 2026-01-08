かぶるだけでいつものコーデを味変できちゃう♡ 冬コーデの【アクセントになる帽子】特集
コーデのマンネリを打破するには、帽子をうまく活用するのがいいみたい！そこで今回は、イマドキ女子たちが語る「お気に入りの帽子」2つご紹介します。色の選び方やコーデのあわせ方など、冬のコーデを考える参考になること間違いナシ。ぜひチェックしてみて♡
LOVE BUZZ ITEM vol.47
THEME：お気に入りの＋1小物
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、いつものコーデをワンランクアップさせる、おしゃれ小物たちをお披露目。これからの季節の相棒に、ぜひ、取り入れてみて♡
Check! Ray♥Influencer・Mao
ミスコン出場中！現役大学生の美少女インフルエンサー
背伸びブランドPATOUのカシミヤニット帽
「カジュアルな印象になりやすいニット帽。だけど、これは上品なグレーなので、大人っぽいスタイリングにも自然となじむのがお気に入り。
存在感のあるブランドロゴもほどよいアクセントになって、とっても可愛い！」
Check! Ray♥Influencer・石垣心
ごはんタイムが至福のひととき♡ 現役東大生
おパリ気分なツイードキャスケット
「ほんのり甘さを足したいときに頼れるアイテム。ハートのチャームなど、細部までガーリーなデザイン♡
今季はクラシカルなお洋服がトレンドだなと思うので、キャスケットはこの冬、きっと大活躍すること間違いなしです」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来
Mao マオ
石垣 心