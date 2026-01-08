ランチ難民を救う「第3の賃上げ」とは？新宿中村屋がオフィス常設型の社食サービス「Office Stand By You」を開始
おいしいを大切にさまざまな食を提供し、創業124年の歴史を誇る株式会社中村屋(東京都新宿区)の新規事業「Office Stand By You」が、2025年11月から本格始動。「Office Stand By You」は、1927年のレストラン開設から培った調理技術を活かしてシェフが開発したオフィス専用のスープを届ける、法人向けオフィス常設型の社食サービスだ。この事業を通じてオフィスでの食の時間をより豊かにし、働く活力や心のゆとりを支えることを目指す。
■オフィスの課題を解決！
コロナ禍後の出社回帰の動きを受け、オフィス近隣の飲食店が混雑し“ランチ難民”が生まれている。また、物価高から十分な食事を取れないなど、働く人の「食」の環境は必ずしも整っている状況とは言えない。ウェルビーイングへの関心が高まっている昨今、従業員の健康維持や職場環境の満足度の向上は、企業としてもどのように取り組んでいくのか注目が集まっている。「手軽でおいしい食の提供」は、第3の賃上げと呼ばれる実質的な生活支援の一手になるだろう。
手軽にプラス1品できるスープを通じて、満足度の向上や心身共に満たされリフレッシュできる環境を創出。組織生産性の向上だけでなくコミュニケーションの活性化を推進し、健康経営(R)※をサポートしていく狙いだ。
※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
■導入により期待できる効果は？
ポイントは大きく4つ。まず、月額利用料と商品代の一部を企業が負担することで、従業員は手軽に購入可能になる。そして、スープを毎月契約数届けることで、食の面での健康経営の取り組みをサポートできる。レトルト食品のスープは常温で保管でき、賞味期間が長く、防災備蓄としても魅力的だ。商品の購入はキャッシュレス決済のため、現金管理が不要な点も導入しやすい。
■電子レンジがあればOK！
導入するにあたり、オフィスで準備するのは電子レンジのみ。設置に必要な什器やスープカップ、スプーンなどの備品はすべてセットになっている。全国どこでも導入可能で、小規模オフィスにもコンパクトに設置できる。スープを購入したら、電子レンジで90秒温めるだけ。冬の寒さや、夏の冷房で冷えたオフィスでの温活にもピッタリだ。
■利用者からは喜びの声も
実際に導入した企業で働く人からは、「外食は高く、近くにあったスーパーがなくなり本当に食事に困っていたので、スープがあるだけで非常にありがたかった」「夏は暑すぎて外に買いに行きたくなく、かつ冷房が寒いため、温かいスープが飲めてうれしい」など、それぞれの仕事中における食事の悩みが解消されたという声が上がっている。
また、「ミネストローネやボルシチがあることで、手軽に野菜がとれるのがよい」「他社サービスのサラダは賞味期限が短く、品質や在庫管理が心配だったが、『Office Stand By You』は常温で保管できて日持ちもするので安心」「レトルトなので好きなタイミングで購入し、温めて食べられる」といった、利便性や品質への評価も高いようだ。
■充実した商品ラインナップ
2025年11月の本格提供開始時点でのラインナップは4種類。貝の旨味が濃厚なクラムチャウダー、完熟トマトを使用したミネストローネ、コクのあるボルシチ、贅沢な味わいのビスクスープ×玄米がそろう。
さらに、12月からは新商品としてスープカリー、オニオンスープが仲間入り。今後も季節限定品や和風スープなどラインナップを拡大していく予定だ。
■「おいしい」で、オフィスを笑顔に
新規事業の本格始動にあたり、文化・事業創造室 課長の石原広大さんがコメントを発表した。
「『Office Stand By You』は、オフィスで働く人の抱える食の課題に対して、当社のおいしい食を通じて笑顔にしたいという思いから生まれた福利厚生サービスです。2024年1月に社長直轄のプロジェクトとして始動し、若手・中堅が中心となって社内外を巻き込みながら、新規事業としてゼロから挑戦してきました。中村屋は創業以来、“おいしい”にこだわってさまざまな食をお届けしてきました。おいしい食は人を笑顔にできると実感しています。“『おいしい』でオフィスを笑顔に”というビジョンのもと、『Office Stand By You』は働く皆さんの健康とエンゲージメントの向上を支えていきたいと考えています」
新宿中村屋のレストランを経験したシェフが開発したクオリティの高いスープを社食に。従業員にとっては価格、栄養面、ランチ時間の効率化、企業にとっては働く意欲の向上や第3の賃上げなど、双方にメリットが期待できる取り組みになるだろう。
