２ヶ月で８kg減量を達成。32歳主婦が【ダイエット目標を叶えた】ポイント
今まさにダイエット中という方は少なくないと思いますが、ダイエット後も体型キープしていくためにも“健康的に痩せるのが一番”。そこで参考にしたいのが、２ヶ月で８kgの減量に成功し、その後も体型をキープし続ける主婦のアケミさん（32歳）がダイエット目標を叶えたポイントになります。
ダイエット目標を叶えたポイント
ダイエットに成功して「キレイになったね」と周囲から好評を得ているというアケミさん。彼女が実践したアプローチは“ダイエットの王道”とも言える内容でした。
ダイエット前、週に１〜２回は近所をウォーキングしたり、週に１回はスポーツジムでトレーニングしたりしていたいたというアケミさん。それでも体重キープが精一杯で、なかなか減量につながらなかったと振り返ります。そこで一念発起して始めたのが、通っているスポーツジムでのパーソナルトレーニングでした。
お腹や下半身など、引き締めたいパーツに集中的にアプローチできる適切なプログラムを体力に合わせて作ってもらえたことで効率的にトレーニングできたそうで、２週間ほどで目に見えて引き締め効果を実感。ダイエットのモチベーションが「ますます上がった」と言います。
（２）食生活ではタンパク質の摂取を重視
「ダイエット中は炭水化物は絶対NGだと思っていた」そうですが、スポーツジムのトレーナーに食事内容を見てもらうことで、炭水化物を適量摂りつつダイエットに効果的な献立を組めるようになったとアケミさんは振り返ります。
アケミさんがテーマにしたのが“タンパク質を積極的に摂る”ということ。一口に“タンパク質”といっても、肉、魚、卵から摂れる“動物性タンパク質”、穀類や豆類などから摂れるのは“植物性タンパク質”と性質も異なります。そこで、様々な食材をバランス良く摂取することを心がけたそうです。
このようにアケミさんが実践したダイエットのポイントは王道そのもの。ぜひアケミさんの成功例を参考に、ダイエット目標を叶えていきましょうね。
🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女優が明かした【簡単ダイエット】のコツ