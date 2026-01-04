リーガロイヤルホテル東京が贈る冬限定ビュッフェ♪多彩な料理で心も満たされる

リーガロイヤルホテル東京「ダイニングフェリオ」では、2026年1月5日（月）～2月28日（土）の期間限定で「ウィンタートリートビュッフェ」を開催。冬の恵みを存分に楽しめるランチ・ディナーが用意され、ライブキッチンの出来立てメニューや、多彩なビュッフェ料理が勢ぞろいします。家族での食事にも、休日のご褒美ランチにもぴったり♡季節感あふれる料理が並ぶ、心温まる冬のビュッフェを体験してみてはいかがでしょうか。

冬の味覚を楽しむライブキッチン

「ウィンタートリートビュッフェ ランチ」イメージ

「ウィンタートリートビュッフェ」では、ライブキッチンで提供される出来立てメニューが目玉。

ランチでは、やわらかく煮込まれたスペアリブに特製バーベキューソースをたっぷり絡めた人気の一皿が登場。さらに熱々の担々麺も味わえます。

ディナーには、寒い季節に嬉しい牛肉のしゃぶしゃぶをご用意。芳醇な旨みが広がる一品と担々麺のラインアップで、贅沢感たっぷりの内容です。

ライブ感を楽しみながら、冬のごちそうを心ゆくまで堪能できます♪

豊富なビュッフェ料理と充実の内容

「ウィンタートリートビュッフェ ディナー」イメージ

ビュッフェには、お酒とも相性の良い「アンコウの南蛮漬け」や、軽い塩気と香りが楽しめる「ミックスビーンズとオリーブのケークサレ」、爽やかな味わいの「チキンの梅肉風味のみぞれ和え」など、バラエティ豊かな料理が勢ぞろい。

さらに「豚肉のコンフィカルボナードソース」「チキンのロティチリソース」「白身魚のバスク風」「クラムチャウダー」もラインアップし、冬らしいぬくもりのあるメニューが揃います。

サラダ・パン・デザート・ドリンクバーも含まれ、充実の内容です。

料金や開催スケジュールをチェック

ランチは90分制、ディナーは120分制（土・日・祝限定）。料金はランチが平日大人4,200円、土日祝は5,200円。シニアや小学生、幼児料金も設定されています。

ディナーは大人6,300円、シニア6,000円、小学生3,200円、幼児1,600円で楽しめます。

開催期間は2026年1月5日（月）～2月28日（土）、ディナーは月・木曜が定休日。営業時間は11:00～14:30、17:00～21:00です。

冬の味覚が一度に楽しめる贅沢なビュッフェは、この期間だけのお楽しみです。

家族でも友人同士でも楽しめる♡

冬の魅力が詰まったリーガロイヤルホテル東京「ウィンタートリートビュッフェ」は、ライブキッチンの迫力と、多彩な料理が一度に味わえる満足度の高い内容。

家族での団らんや、気の置けない友人との食事にもぴったりです。冬の味覚を贅沢に楽しめるこの機会に、心も体も温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪

期間限定だからこそ、早めのチェックがおすすめです。