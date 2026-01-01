¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡ß¥Ô¥«¥Á¥å¥¦½éÅÐ¾ì♡Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÂÄê¥±¥¢
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥åー¥¹¤¬ÅþÃå¡£¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢2026Ç¯1·î8Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾ÉÊ¤¿¤Á¤¬¡¢ËÁ¸±¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹♡
ËÁ¸±¿´¤ò±Ç¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
32Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÈËÁ¸±¤ÈÄ©Àï¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Üー¥ë¡¢¤¤Î¤ß¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¡£
Ì¤ÃÎ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤È¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¡¢¤½¤·¤ÆµÙÂ©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¥±¥¢»þ´Ö¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥í¥¯¥·¥¿¥ó¡ß¥Ô¥ª¥ËーÉü¹ï¡£50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦Åß¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡õ¥·¥¢¥±¥¢
¥®¥Õ¥È±Ç¤¨È´·²¤Î¥Ø¥¢¡õ¥±¥¢¥»¥Ã¥È
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎC¡õG¥·¥ã¥ó¥×ー236mL¤ÈC¡õG¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー236mL¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÒÃå(Éý280mm¡ß¹â¤µ340mm)¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È ¡£²Á³Ê¤Ï6,600±ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥óÇÛ¹ç¤Î¥¤¥ª¥óÌÓ¤ÈÃöÌÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ü¥Ñ¥É¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º4,730±ß¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º4,180±ß¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£
¥Ö¥é¥·ÇØÌÌ¤Ë¤ÏºÇÂç10Ê¸»ú¤Þ¤Ç¹ï°õ¢¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ºÇÂç10Ê¸»ú¤Þ¤Ç¡£¹ï°õ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü»È¤¤¤¿¤¤ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸ÂÄê¤Ë
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ê¥Ã¥×¥«ー¥à(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥È¥é¥¹)¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç1,980±ß¡£¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®¤ä´¥Áç¡¢ÀÅÅÅµ¤¤«¤éÈ±¤ò¼é¤ëL¡õP¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤â¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£²Á³Ê¤Ï4,620±ß¡£·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È»Ï¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥±¥¢»þ´Ö
Æü¡¹¤Î¥±¥¢¤Ë¡¢¾¯¤·¤Î¤È¤¤á¤¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¸¥ç¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Î³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¿´¤¬ÃÆ¤à¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤â¼õÉÕÃæ¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö