今注目を集める「ご当地冷凍うどん」の魅力とは？完成度の高い“地域の味”に迫る
テーブルマーク株式会社は、2025年秋冬の新テーマとして「おうちで楽しむ完成度の高いご当地の味」を掲げた。2025年9月に発売された新商品を含め、同社が展開する「ご当地冷凍うどん」の魅力を、開発過程のこだわりとともに紹介する。
【写真】現地グルメ人気の高まりを示す宿泊旅行意識調査のグラフ
物価上昇が続くなか、生活者の節約意識は高まっている。特に主食の米価上昇により、うどんをはじめとする麺類への関心が強まっている。
一方で内食機会の増加や節約疲れによる食卓のマンネリ化が課題となり、冷凍うどん国内シェアNo.1(※1)のテーブルマークは、家庭で手軽に楽しめる“ご当地グルメ”の提案を強化。同社の商品開発部チームリーダーで、年間365食以上のうどんを味わう「うどん博士」山田さんが、開発の裏側を語る。
(※1)インテージSRI+ 冷凍うどん市場 2015年10月〜2025年9月 推計販売規模(金額、個数)
■生活者意識の変化！節約しながら楽しむ“ご当地グルメ”への関心が高まる
物価高の影響を受けつつも、円安による国内旅行需要が回復している。観光庁の調査によると、2024年に最も人気の旅目的は「現地のグルメ」(51.1％)で、「温泉」(45.1％)を上回った(※2)。節約意識を保ちながらも、プチ贅沢として“ご当地の味”を楽しみたいというニーズが高まっている。
(※2)観光庁「令和7年版観光白書」(2025年5月発表)
外食では福岡うどんのような地域密着チェーンの全国展開が進み、“ご当地うどん”市場が盛り上がりをみせている。さらに冷凍食品市場も2024年に1兆円を突破し、国内生産金額は8000億円を超えて過去最高を更新。タイパ志向や技術向上により、冷凍食品は日常生活により浸透している。
■日本各地のご当地うどん
日本には、秋田の稲庭うどん、栃木の耳うどん、山梨のほうとう、上州のひもかわうどん、愛知の味噌煮込みうどん、香川の讃岐うどん、福岡の肉ごぼう天うどんなど、多彩な地域うどんが存在する。それぞれに特徴があり、SNSでも“ご当地うどん巡り”が話題となっている。
■生活者調査！冷凍食品で食べたいご当地うどん
テーブルマークは食べてみたいご当地うどんを調査。その中から麺に特徴のある「福岡うどん」「ひもかわうどん」を2025年秋冬の新商品として発売した。また、人気の「稲庭うどん」「ほうとう」はすでに商品化され、家庭で楽しめる定番となっている。
■ご当地うどん2商品の特徴
博多うどん
柔らかい麺と上品な出汁が特徴。サクサクのごぼう天と甘辛い牛肉をのせた「肉ごぼう天うどん」は代表的な1杯。
ひもかわうどん
群馬県の郷土料理で、幅1.5センチ〜10センチ超のものまでさまざま。平たい麺が特徴。
■開発の裏側！テーブルマークのこだわりをうどん博士が紹介
同社は麺とスープの特徴を追求し、現地の味により近づける商品開発を続けている。テーブルマーク商品開発部チームリーダーの山田顕さんが、新商品を含む5つの商品の開発秘話を紹介する。
■薄さと耐久性の両立に苦戦「ひもかわうどん」
もちもちした平打ち麺が特徴のひもかわうどん。幅広でしっかりした食感が特徴だが、薄さを追求すると麺が切れやすくなるという課題があった。試作を重ね、約4センチの幅広麺でありながら「つるん」とした新食感を実現。魚介出汁のつゆに豚肉、かまぼこ、ほうれん草、にんじんを彩りよく組み合わせ、満足感ある1杯に仕上げた。
■福岡らしい“ふわっと柔らかい”食感を再現「肉ごぼう天うどん」
福岡うどん特有の“ふわっと感”を冷凍麺で再現するため、硬さや粘りのバランスを徹底研究。原料と工程の工夫により独自の柔らかさを実現した。スティック状ごぼう天3本と甘さのある出汁が特徴。
■“もちっと感”から“お店のしっかり食感”へ改良「かぼちゃほうとう」
従来品のもちっとした食感を見直し、弾力を抑えた“本場のしっかり食感”へ近づけた。かぼちゃ、白菜、にんじん、油揚げが入り、利尻昆布とかつおの出汁が特製平打ち太麺とよく絡む。
■“伸びない”感動から、“太さ”の追求へ「カトキチ さぬきうどん」
冷凍うどんを知ったとき、時間がたっても伸びにくい点に驚いたという山田さん。定番商品のリニューアルの際は原点に立ち返り、太さと配合を見直した。こだわり製法(包丁切り、大釜ゆで)と急速凍結で、店のような味わいを再現している。
■職人技を応用した“綾・熟成法”で圧倒的なコシ「丹念仕込み 本場さぬきうどん」
讃岐うどん職人の手作業に学び、生地を縦横にのばす独自製法により、押し返すような強いコシを実現。色つやや、のど越しも専門店さながらで、同社の技術が結実したひと品となっている。
■驚くほど細く、つるつるとしたのど越し「稲庭風うどん」
山田さんが入社前に初めて食べて驚いたというひと品。細いのにしっかりしたコシと上品な口当たりが特徴で、レンジ調理で手軽に楽しめる。
■うどん博士へのプチインタビュー
テーブルマーク 商品開発部チームリーダー 山田顕さん
Q：年間でどのくらいのうどんを食べている？
「試食を含めると週5回は絶対に食べています。プライベートでも、週4回〜5回は食べるので、年間365食以上食べているといっても過言ではありません」
Q：うどんに興味を持ったきっかけは？
「香川県出身でうどんが身近だったことが大きいです。大人になり、テーブルマークに入社したことから本格的に興味が深まりました」
ご当地の味をそのまま家庭で楽しめる冷凍うどんは、日々の食卓に新たな発見と満足感をもたらす存在だ。こだわり抜いた1杯を通じて、ご当地グルメの楽しさを感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
