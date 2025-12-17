PGブラ新色♡透明感まとうベイビーブルーが12月登場

着け心地のよさと美胸メイクを両立し、多くの女性から支持を集める「PGブラソフトワイヤー」に、この冬ときめく新色が仲間入りします。12月2日（火）より登場するのは、清楚さと儚さを併せ持つベイビーブルー。やわらかな透明感カラーは、身につけるだけで気分まで軽やかにしてくれる存在です。ナイトブラとしてはもちろん、日中も使える快適さと上品なデザインで、毎日のバストケアをさりげなく格上げ。自分を大切にする時間に寄り添う、大人のための新色です♡

透明感を纏う新色ベイビーブルー

PGブラソフトワイヤーの新色として登場するベイビーブルーは、澄んだ空気のようなやさしい色合いが魅力。肌になじみながら、清楚で女性らしい印象を引き立てます。

爽やかさと上品さを兼ね備え、特別な日にもデイリーにも使いやすいカラー。身につけるたび、心まで軽くなるような一枚です。

販売開始：2025年12月2日（火）16:00より先行予約販売開始

てんちむ×QQZ始動♡「可愛い」と「機能性」を極めた1stランジェリー

110万枚突破の理由とは

PGブラシリーズは、「寝ながら美胸ケアができるナイトブラ」として誕生以来支持を集め、2025年8月29日時点で累計販売数110万枚を突破。

ソフトワイヤーを採用し、圧迫感を抑えながらバストを立体的にキープします。

脇高設計で横流れを防ぎ、寝姿勢でもずれにくい点も人気の理由。楽なのにきちんと整う、そのバランスが多くの口コミに支持されています。

上下で楽しむご褒美ランジェリー

PGブラと合わせたいのが、繊細なレースと伸縮性が魅力のPGショーツ。上下を揃えることで統一感が生まれ、より洗練された印象に。

さらに、BelletiaParis公式オンラインショップでは試着サンプルレンタルサービスも実施中。サイズ選びに迷う方も、自宅で安心して試せるのが嬉しいポイントです。

PGブラソフトワイヤー



価格：6,050円（税込）

カラー：ブラック/ネイビー/ピンク/ホワイト/ベイビーブルー（新色）

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

PGショーツ



価格：3,850円（税込）

カラー：ブラック/ネイビー/ピンク/ホワイト

サイズ：M/L/LL

新色とともに、自分を慈しむ冬へ

透明感あふれるベイビーブルーをまとったPGブラソフトワイヤーは、バストを支えるだけでなく、心までそっと整えてくれる存在。

着け心地のやさしさと美しいシルエットを両立した一枚は、忙しい毎日に寄り添うご褒美ランジェリーです。

さらに12月26日までのクリスマスセールでは、対象商品が特別価格で登場。自分を大切にする時間を、PGブラとともに楽しんでみてはいかがでしょうか♪