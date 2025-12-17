屋外でも寒さ知らず！冷え性さん必見「足元あったか」アイテム
【画像で見る】重ね履きしやすい薄さでゴワゴワせず、一日中指先まで温かい！「ゆびダンロ」
漢方医学では、冷えは"万病のもと"ともいわれています。特に寒い季節になると、足元の冷えが気になる女性は少なくありません。体温が下がると体の代謝機能や免疫機能が落ち、あらゆる病気や不調を引き起こす原因に...。そこで今回は、屋外でも足元を温かく過ごせるアイテムをご紹介します！
教えてくれたのは▷川嶋 朗先生
■足元の冷えは全身の冷えの入り口です
「近年は猛暑のため、熱中症の恐ろしさが注目されがちですが、"冷え"も侮ってはいけません。冷えはゆっくりと体をむしばみ、体の不調や美容の面だけでなく、心の症状にも表われるのです」とは、冷え研究の第一人者として知られる川嶋朗先生。漢方医学では、冷えは"万病のもと"ともいわれています。
「体温が下がると、酸素や栄養素を細胞に運ぶ血流が悪化。さらに生命維持に欠かせない酵素の働きも低下するため、体の代謝機能や免疫機能が落ち、あらゆる病気や不調を引き起こす原因になってしまうのです」
そんな冷えの症状には、タイプや段階があるといいます。
「手足が冷える『末端冷え』は、冷えの初期段階で軽度。おなかが冷える『内臓冷え』、熱をつくり出せなくなる『全身冷え』の順に重症度が上がります。冷えを放っておくと症状は悪化するので注意しましょう」
足元などの末端冷えは、冷えの入り口。まずは、足元から温めて病気知らずの体を目指して。
■CHECK!! あなたのその症状冷えのせいかも!!
■体の症状
□脂質異常症
□糖尿病
□高血圧
体が冷えると酵素の働きが落ち、血流も悪化するので代謝が低下します。すると体内の脂肪や糖が代謝されにくくなるので脂質異常症や糖尿病へ進行することも。やがては動脈硬化を起こし高血圧を招く可能性もあります。
■美容の症状
□抜け毛
□白髪
□肌のたるみ
冷えで頭皮の血行が悪くなると抜け毛が増え、メラニン色素がつくられなくなるため白髪にもなります。また、皮膚の血行が悪くなることでコラーゲンの生成が阻害され、肌のたるみを招くことも。
■心の症状
□イライラ
□落ち込み
□集中力の低下
体の冷えによる血行不良や酵素の不活性は、"幸せホルモン"と呼ばれるセロトニンの生成を妨げます。セロトニン不足は、イライラや気分の落ち込み、集中力の低下など、心の不調を招く原因に。
■足元あったかグッズ＜屋外＞
冷たい外気に触れることで体温が奪われがちな屋外。体の熱を逃がさないようなアイテムを選んで。
■レメディ 0461
￥10,780／広島化成
中敷きには体温を利用して温熱効果を発揮する素材を使用。さらに、表面が突起形状になっているため、ダブルの効果で足裏の血行を促進。22.0〜25.0cm。グレー、ブラック、チャコールグレーの3色。
スタッフが試しました
履いているうちに体温に合わせて適温になり、熱くなりすぎず、快適に過ごせました。また靴が軽く柔軟性があるので、歩きやすいのもよかったです！
■スリムウォーク（R）美脚あったか 温ツボタイツ
￥2,080（編集部調べ）／ピップ
段階圧力設計でしっかりと着圧しながら、冷えやすい足先と足裏に、同社従来品の1.5倍厚のパイル地を使用。吸湿発熱機能で脚全体＆おなかを温めてくれます。
【SELECTポイント】
冷えなど、脚の悩みを手軽にケアできます。着圧タイツなのにおなかまわりはゆったりしていて、締めつけ感がないのもうれしい！
■ゆびダンロ
￥1,320／ドットジャパン
遠赤外線効果のある糸と保温性の高いシルクを使用したつま先用5本指ソックス。ふだんの靴下の下に履くだけで、冷たいつま先がこっそりほっかほかに。22.0〜24.5cm。
スタッフが試しました
程よいフィット感で、靴下の中で丸まったり、脱げたりすることもありませんでした。重ね履きしやすい薄さでゴワゴワせず、一日中指先まで温かく過ごせました。
■アウトドアヒートマット HW-OM9-G
￥8,800前後（編集部調べ）／アイリスオーヤマ
モバイルバッテリーから給電できるヒートクッション。素早く暖まるのでアウトドアでの寒さ対策に大活躍！ コンパクトに折り畳み可能。約50×94.5×厚さ1cm（使用時）。
【SELECTポイント】
生地ははっ水加工が施されているので、屋外での使用も安心。バッテリーを外せば洗濯機で洗えるので、手軽にお手入れできます。
＊ ＊ ＊
寒い日に屋外で過ごすことが分かっている場合は、事前にこれらのアイテムを仕込んで、温かく過ごしましょう！
撮影／布川航太 イラスト／うえむらのぶこ 編集協力／オフィス・エール
文=徳永陽子