【星野リゾート】物価高に負けない学生の思い出作りを応援！朝食もアクティビティも込みのお得な「学生限定！BEB卒旅エコひいきプラン」が登場
「居酒屋以上旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする「BEB by 星野リゾート」は、2026年1月4日(日)から3月31日(火)までの間、物価高に負けない学生の思い出作りを応援！朝食もアクティビティも込みの太っ腹な「学生限定！BEB卒旅エコひいきプラン」を販売する。BEB全3施設共通で、個性的な朝食や仲間と楽しめるアクティビティを追加料金なしで体験できるプラン。さらに、Instagramキャンペーンを同時開催し、抽選で次回の宿泊券をプレゼント。仲間とワイワイ過ごしながら、学生最後の思い出を彩ることができる。
【写真】ブルターニュ風クレープ
■背景
卒業旅行は、仲間と過ごす最後の時間を彩る特別なイベント。近年は円安や物価上昇の影響により、気軽に楽しめる国内旅行が注目されている。株式会社マイナビの調査(※1)でも、大学生は「費用を抑えつつ仲間と盛り上がれる体験」を重視していることがわかっている。「BEB by 星野リゾート」では、29歳以下を対象にした「エコひいきプラン」を通じ、若い世代に気軽な旅を提供してきた。今回の卒旅プランでは、地域の特色ある朝食やアクティビティを盛り込み、学生最後の思い出作りを応援する。
※1：株式会社マイナビによる「卒業旅行の実態調査」より
■【特徴1】朝からテンション上がる！モーニング
本プランでは、各施設ごとに地域の特色あるモーニングを用意。旅の醍醐味を感じる、個性豊かな朝食体験が楽しめる。
■【BEB5軽井沢】特別な空間で味わう高原の朝食
2026年2月と3月、BEB5軽井沢ではそば粉のブルターニュ風クレープと彩り豊かな野菜を味わう「軽井沢ホテルブレストンコート」の特別な朝食を楽しめる。1月はBEB5軽井沢内で提供するカフェスタイルの朝食で、「チーズフレンチトースト」など3種から選べ、客室、中庭など好きな場所で味わえる。
■【BEB5土浦】気分に合わせて選べるご当地グルメ
地元で大人気のベーカリー「クーロンヌ」のソルティドッグや、朝からガッツリ食べられるつけそば、早朝から楽しめるカフェのモーニングなど、その日の気分に合わせて自由に選べる。
※つけ蕎麦は土日祝限定
■【BEB5沖縄瀬良垣】ビーチでも楽しめるリゾートモーニング
ピッツェリアをイメージしたカフェで、「パニーノ 生ハムサラダ」や南国感あふれる「トロピカルモーニングボウル」など4種類を提供。テイクアウト可能で、開放感あふれるビーチなど好きな場所で自由に味わえる。
■【特徴2】仲間と旅を満喫する体験盛りだくさん
本プランでは、学生最後の思い出を彩るアクティビティを各施設で楽しめる。宿泊だけでなく、地域の特色を感じられる体験を通して、印象に残る卒業旅行をサポート。
■【BEB5軽井沢】森で過ごす特別な時間
森の中でのスケート体験や1年後の自分に手紙を書く「未来レター」で思い出を残す時間が過ごせる。さらに、BEB5軽井沢内カフェのドリンク券も付いて、仲間と過ごすひとときをより自由に楽しめる。
■【BEB5土浦】青春を全力で楽しむ
自転車をこいで作る「フェンダーブレンダースムージー」や、SNS映えする「メロンまるごとクリームソーダ」、部屋で楽しめるボードゲーム大会で仲間と盛り上がれる。
■【BEB5沖縄瀬良垣】リゾートで心身を整える
黒糖や島豆腐など沖縄らしいジェラートを味わえる。また、冬でも利用できる温水プールと大型バレルサウナで「ととのう」体験(本プラン限定でオリジナルサウナセット貸し出し)、シーサーパックでおそろい美容タイムを満喫できる。
■【特徴3】「#BEB卒旅」投稿で参加できるInstagramキャンペーン実施
本プランでの宿泊者限定で、Instagramキャンペーンを実施。「#BEB卒旅」をつけて旅の写真や動画を投稿すると、抽選で次回の旅行に利用できるBEBの宿泊券が当たる。同じ仲間と再び訪れてもよし、新しい仲間を誘ってもよし。もう一度、旅の思い出を作ることができる。
キャンペーン期間：2026年1月4日(日)〜3月31日(火)
対象者：学生限定！BEB卒旅エコひいきプランでの宿泊者
応募方法：BEB各施設(BEB5軽井沢・BEB5土浦・BEB5沖縄瀬良垣)のInstagram公式アカウントをフォローし、「#BEB卒旅」のハッシュタグをつけて投稿
プレゼント内容：BEB by 星野リゾート 宿泊券
当選発表：厳正なる抽選のうえ、当選者へ公式アカウントから連絡
■「BEB卒旅エコひいきプラン」概要
期間：2026年1月4日(日)〜3月31日(火)
料金：1泊6710円〜(1人あたり、施設により異なる)
対象：学生(室数限定)
※チェックイン時に学生証を提示(1室1人以上)。提示がない場合は通常料金にて案内
予約方法：各施設の公式サイトにて2日前までに要予約
■BEB5軽井沢 by 星野リゾート
期間：(1)2026年1月4日(日)〜1月31日(土)／(2)2026年2月1日(日)〜3月31日(火)
料金：(1)1人1万500円〜／(2)1人1万2000円〜(2人1室利用時)
含まれるもの：朝食(1月はBEB5軽井沢内、2月以降は軽井沢ホテルブレストンコート内)、星野エリア共通利用券(ケラ池スケートリンクやカフェなどで利用可能)、軽井沢高原教会 三角屋根の未来レター、星野温泉 トンボの湯、BEBカフェ1ドリンク券、滞在着
所在地：長野県軽井沢町星野
電話：050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
時間：チェックイン15時、チェックアウト11時ごろ
アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武観光バスで15分
■BEB5土浦 by 星野リゾート
期間：2026年1月4日(日)〜3月25日(水)
料金：1人6710円〜(2人1室利用時)
含まれるもの：朝食(カフェモーニングまたはラーメン)、メロンまるごとクリームソーダ、フェンダーブレンダースムージー、ボード・カードゲーム3種(レンタル)、滞在着
所在地：茨城県土浦市有明町1-30 プレイアトレ土浦3階
電話：050-3134-8098(星野リゾート予約センター)
時間：チェックイン15時、チェックアウト11時
アクセス：JR土浦駅直結(改札口徒歩10秒)
■BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート
期間：2026年1月5日(月)〜3月25日(水)
料金：1人9000円〜(2人1室利用時・税込)
含まれるもの：朝食(選べる朝食＋ジェラート)、お手軽サウナセット(サウナハット、サウナマット、マッサージボール)、DRIVE BUDDY、フェイスパック、滞在着
所在地：沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4
電話：050-3134-8098(星野リゾート予約センター)
時間：チェックイン15時、チェックアウト11時
アクセス：那覇空港から車で約60分(沖縄自動車道 屋嘉ICから車で約10分)／空港送迎リムジンバス（有料）で約70分
■BEB(ベブ)とは？
コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりもすてきに。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「おでかけ」に寄り添う。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
