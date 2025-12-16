まつ毛美容液の新常識。時間ケア発想のLoreniaが新春セール開催

メイクの仕上がりを左右する“まつ毛”。その美しさを一時的に飾るのではなく、土台から育てたいと考える人に注目されているのが、Loreniaまつ毛美容液です。東洋の知恵と先端バイオテクノロジーを融合した独自処方で、昼と夜それぞれに適した「時間ケア」を提案。発売直後から各ECサイトで高評価を獲得し、今、新春セールとともにさらなる注目を集めています。

昼と夜で変わる「時間ケア」発想



Loreniaまつ毛美容液の最大の特長は、まつ毛にも体内リズムがあるという考え方から生まれた「時間ケア」。

日中は紫外線や乾燥といった外的ダメージから守る保護ケアを行い、独自成分がまつ毛をヴェールのように包み込みます。

夜は睡眠時間を活用し、濃密ペプチドによる集中補修を実施。傷んだキューティクルを整え、強く抜けにくいまつ毛へ導きます。

皇室漢方×ペプチドの独自処方



処方の軸となるのは、滋養に優れた皇室漢方エキスと、先端科学が生んだバイオペプチドのハイブリッド設計。根元からまつ毛のコンディションを整え、自然なボリューム感を目指します。

低刺激・無添加にこだわり、デリケートな目元にも毎日使いやすい点も支持される理由。価格は7,280円で、公式サイトやQoo10、Amazonなど主要ECで購入可能です。

新春セールと安心の返金保証



初めてのまつ毛ケアでも試しやすいよう、30日間の全額返金保証を用意。さらに2026年1月1日(木)00:00～1月7日(水)23:59の7日間限定で、新春セールを開催します。

期間中は通常価格から25％オフで購入でき、公式サイト、Qoo10、Amazonが対象。まだ体験していない人も、リピートを考えている人も見逃せません。

2026年、まつ毛ケアをアップデート



自まつ毛の美しさは、一朝一夕では育たないもの。だからこそ、Loreniaが提案する「昼と夜で寄り添うケア」は、忙しい毎日にも取り入れやすい選択肢です。

新春セールという特別なタイミングで始めれば、まつ毛ケア習慣もぐっと身近に♡2026年を、自信の持てる目元でスタートするための一本として、チェックしてみてはいかがでしょうか♪