「ブラックフライデー終わっちゃったな」とガッカリするのはまだ早い！実はAmazonで、超お得なキャンペーンが継続中なんです。
その名も「Amazonギフトカードを買うと最大700ポイントプレゼントキャンペーン」！クリスマス直前まで続くので、今からでも余裕で間に合います。お得にポイントをゲットして、賢くショッピングを楽しみましょう！
■キャンペーン期間：開催中〜2025年12月23日(火) 23:59まで
エントリーをしたうえで、対象のギフトカード（Eメール・PDF印刷・配送タイプ）を購入すると、合計金額によってポイント付与！
●付与ポイントは…
・5,000〜9,999円：300ポイント
・10,000〜19,999円：500ポイント
・20,000円以上：700ポイント
「300ポイントでも嬉しい！」という方はギフトカード5,000円からスタート。家族へのプレゼント用や、年末のまとめ買いや福袋など、Amazonでお買いものの予定がある方は、思い切って20,000円以上ギフトカードを購入して、最大700ポイントをもらうのがおすすめです！
キャンペーンは、対象のギフトカード（Eメール・PDF印刷・配送タイプ）を購入した合計金額によって、付与ポイントが決まります。複数回に分けて購入しても、期間中の合計金額で判定されるので安心。例えば、10,000円を2回買えば、合計20,000円で700ポイントまでもらえますよ！
例：10,000円を2回購入＝合計20,000円→700ポイント付与
■キャンペーン対象者だったら超ラッキー！
このキャンペーン、実は対象者限定です。キャンペーンページで、自分が対象かどうかチェックしてみてくださいね。
キャンペーンページに「キャンペーンにエントリー」ボタンが表示されたらラッキー！キャンペーンの対象です。
■ポイントゲットの方法は、たったの3ステップ！
とっても簡単なので、サクッと済ませてポイントゲットしましょう。手順を解説していきますね。
1. キャンペーンにエントリー
Amazonにログインした状態で、ギフトカード購入前に「エントリーボタン」を押しましょう。エントリーを忘れると、ポイントがもらえないのでご注意を！
2. 対象のギフトカードを5,000円以上購入
ギフトカードは、Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプが対象です。送るタイプやデザインを選びましょう。自分用に買って自分で使うのもOK！ギフトカードの有効期限は、発行日から10年とたっぷりあるので安心。
3. ポイント付与を待つ
Amazonポイント（期間限定ポイント）は、キャンペーン終了後、約1週間以内に付与されます。ポイントの有効期限は「付与された月の翌月末まで」が基本。ポイント付与されたら、早めに使いましょう！付与状況は、マイポイントページから確認できますよ。
■お得な裏ワザ！ギフトカードを自分用に購入するのが便利
ギフトカードを自分用に購入して、自分のアカウントにチャージして使うのもOK！たとえばEメールタイプを購入して、自分のメールアドレス宛に送信。
届いたメールに記載されたギフト券番号を、「ギフトカード登録ページ」に入力しましょう。自分のアカウントにチャージすると、お買いもので使えますよ！
■何回まで買える？分けて買っても大丈夫？
このキャンペーンでポイントがもらえるのは、お一人様1回限り。例えば、20,000円分を購入した後で、さらに5,000円分を追加購入しても、もらえるポイントは最大700ポイントまで。追加のポイントは付与されません。
ただし、購入は「分けて」もOK！ポイント付与の判定は、キャンペーン期間中の「合計購入金額」で決まります。トータルの金額だけを意識しておけば大丈夫。例えば、1万円分を2回に分けて購入しても、合計2万円となり、700ポイントの対象です！
●購入例
5,000円分を1回購入→合計5,000円 300ポイント
5,000円分を2回に分けて購入→合計10,000円 500ポイント
10,000円と10,000円を2回に分けて購入→合計20,000円 700ポイント (最大)
「家族へのプレゼント用と、自分用を分けて購入したい」「まず5,000円分買って、後で追加で買うかも」など、購入の目的やタイミングに合わせて、自由に回数を分けられます。「トータルの金額」を意識して、お得なポイントをゲットしましょう！
■Amazonギフトカードチャージで準備OK！狙うべきは「Amazonタイムセール」
Amazonギフトカードをチャージしたら、お買いものを楽しみたいですよね。狙うべきは、圧倒的なお得さの「Amazonタイムセール」対象商品です。年末年始に揃えたいアイテムや、お買い得商品を厳選してご紹介します！
▶キリン 生茶 2リットル 9本
●参考価格：￥1,917→￥1,581（18％OFF）
摘みたて生茶葉のしずくをぎゅっと閉じ込めた、みずみずしい香りの緑茶。すっきり飲みやすく、毎日のリフレッシュにも備蓄にも便利！
▶サッポロ生ビール 黒ラベル 350ml×24本
●参考価格：￥4,994→￥4,598（8％OFF）
「麦のうまみ」と「爽やかな後味」のベストバランスを追求した、クリーミーな泡が特徴のビールです。どんな食事にも合うので、毎日の乾杯に欠かせない定番の美味しさ。クリスマスや年末年始にストックしておきたいビールです…！
▶一番搾り キリン ビール350ml×48本
●参考価格：￥9,996→￥8,998（10％OFF）
一番おいしい部分だけを使ったこだわりのビール。雑味がなく、毎日飲んでも飽きないクリアなおいしさです！
▶THERATIS シャンプー・コンディショナーセット
●参考価格：￥3,080→￥2,618（15％OFF）
寝ぐせとダメージを同時にケアするシャンプー＆トリートメント。心地よいミッドナイトアロマの香り。手ぐしでまとまる「うるサラ」な美髪へ導きます。
▶アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式
●参考価格：￥6,578→￥5,480（17％OFF）
上から給水できて、タンクのお手入れも簡単な超音波式加湿器です。熱くならないミストなので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心！
▶山善 セラミックヒーター
●参考価格：￥6,980→￥4,880（30％OFF）
電源ONで約2秒で温風が出る速暖ヒーター。人がいるときだけ運転する人感センサー付きで、無駄なく省エネに。
▶Dyson ヘアドライヤー
●参考価格：￥53,800→￥36,800（32％OFF）
パワフルな風で低温なのに速乾！髪との距離を測る自動温度調整で、熱ダメージを防ぎ、髪本来のツヤを守ります。限定のさくらチェリーカラーが可愛いAmazon限定モデルです。
▶Dyson コードレス 掃除機
●参考価格：￥32,800→￥29,800（9％OFF）
軽い操作感なのにパワフル吸引で細かいホコリまでしっかりキャッチ！掃除後の空気まできれいにしてくれるコードレス掃除機です。
▶ハイセンス【3年保証】32V型 テレビ
●参考価格：￥38,800→￥30,800（21％OFF）
地デジも動画アプリもきれいに映し出す高精細モデル。スマホの画面を映せる「スクリーンシェア機能」や「低遅延ゲームモード」も魅力の液晶テレビです。
▶Jackery ポータブル電源
●参考価格：￥59,800→￥35,880（40％OFF）
アウトドアでも停電時でも頼れる中容量モデル。家電もしっかり使えて、長持ちバッテリーで安心！
お得なポイントゲットのチャンスは12月23日(火)まで！忘れずにエントリー＆購入して、年末のお買いものを楽しみましょう。
