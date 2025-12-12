hide×ZOZOTOWNの限定アイテム登場♡伝説を纏う全10型コラボ

伝説的ロックアーティストhideさんと、ZOZOTOWNが特別なコラボレーションを実施♡ソロ代表曲「ピンクスパイダー」をコンセプトにしたスニーカーから、蝶と蜘蛛を象徴的にあしらったTシャツ、キャップ、フーディまで、全10型の個性あふれるラインナップが12月15日より受注販売されます。唯一無二の世界観をまとえるアイテムは、ファンはもちろん、ファッション好きの心もくすぐるはず♪

hide×ZOZOTOWNの特別コラボとは？



PINK SPIDER ZOZO EDITION

TIE-DYE TEE

CROP TEE

FUR ZIP HOODIE

CAP

CAMO TOTE BAG

今回のコラボは、hideさんの名曲「ピンクスパイダー」のアートワークを着想源に生まれた特別企画。

注目は、コンバースとのトリプルコラボによる「PINK SPIDER ZOZO EDITION」（22,000円・税込／予約販売）。

さらに、蝶×蜘蛛モチーフを落とし込んだTIE-DYE TEE（2色・各9,350円）やCROP TEE（2色・8,800円）、FUR ZIP HOODIE（16,500円）。

CAP（2色・5,280円）、CAMO TOTE BAG（4,950円）など、計10型を展開。12月15日正午～2026年1月13日11:59までの期間限定受注です。

BAMBI WATERの人気ブラが楽天年間ランキング1位獲得！実力派ナイトブラ

「見て触れて楽しむ」展示イベントも開催



ZOZOTOWNでの販売開始に先駆け、12月13日にCLUB CITTA’で開催される「hide Birthday Party 2025」では、今回の全アイテムを展示♡

hideさんの誕生日を祝う特別な空間で、世界観に触れながらアイテムを間近で楽しめます。

お届け時期は2026年3月下旬～9月中旬予定で、アイテムにより異なるため商品ページでの確認がおすすめです。特設ページも12月15日正午に公開されます。

ファン必見♡hideの魅力を感じるラインナップ



X JAPANのギタリストとして、そしてソロアーティストとして唯一無二の存在感を放ってきたhideさん。

ファッションやメイク、ライブパフォーマンスに宿る革新的なスタイルは、多くのファンに愛され続けています。

今回のコラボアイテムは、そんなhideさんらしさを日常に取り入れられる特別なデザインばかり。身につけるだけで、あの圧倒的なエネルギーを感じられそうです♡

hideの世界観を日常に纏えるチャンス♡



hide×ZOZOTOWNの特別コラボは、音楽とファッションを愛するすべての人におすすめしたい特別企画♡

スニーカーからアパレルまで、hideさんの魅力が詰まった10型はどれも数量限定の受注販売。

販売期間終了後の再販売可能性はあるものの、予約上限に達すると受付終了となるため、早めのチェックがおすすめです。あなたの毎日に、少しだけhideさんの“色”を添えてみませんか？