Ã»»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¢¡¢ÀÑ¤ß»Ä¤·´¶¥¼¥í¡ª ½êÍ×»þ´ÖÊÌ¡È°ìÈÕ´°Áö¥²¡¼¥à¡É8Áª
¥²¡¼¥à¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÈÀÑ¤ß¥²¡¼¡É¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Âçºî¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥²¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ç¼ê¤òÆ°¤«¤¹ÂÎ¸³¤¬Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ÎÃ£À®´¶¤Ë
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢»Å»ö¸å¤Ë¥Ü¡¼¥Ã¤ÈYouTube¤äSNS¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤â·ë¹½¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ã£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢Ë×Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¹¤²¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÀ¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤ÏÆÀÆñ¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼ï¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë´î¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥àWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAUTOMATON¡×¤ÎÀîÀ¥°¾Ïº¤µ¤ó¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤â°ìµ¤¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÃæÃÇ»þ¤Î¡Ø¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß»Ä¤·´¶¤â¤Ê¤¯¡¢¼¡¡¹¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ï¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Ö¤ó¡¢ºî²ÈÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÇ¯¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¤¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤É¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëºîÉÊ¤¬¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¸«¤Ä¤«¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤ÎÀºÅÙ¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤òÃµ¤¹»þ¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»þ¤Ë¤ÏÄ¾´¶¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¡¢¥¬¥Á¥ã´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡ ¿Æ»ÒÇ¤ÎÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤ªÊÛÅöµÍ¤á¥²¡¼¥à¡Øinbento : ¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥¦¡Ù
¡Øinbento : ¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥¦¡Ù¡ÊNintendo Switch / Xbox One / Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡Ë / iOS¡Ëⓒ Afterburn 2019. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 1¥¹¥Æ¡¼¥¸ 5Ê¬¡Á
¤ªÊÛÅö¤òµÍ¤á¤ë¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¡¢¿ÆÇ¤È»ÒÇ¤ÎÊª¸ì¤òÇÁ¤¯¡ÄÆüËÜ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£¥¯¥ê¥¢¤Ï3»þ´Ö¡Á¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Î¤¤ê¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÁÖ²÷´¶¤¬Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÌþ¤·ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÈè¤ìÅÙ¤¬¹â¤¤»þ¤Ë¤â¡×
¢ ¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ë·ê¤Ë¥â¥Î¤òÍî¤È¤¹ÁÖ²÷´¶¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡ª ¡ØDonut County¡Ù
¡ØDonut County¡Ù¡ÊNintendo Switch / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡Ë / iOS¡Ëⓒ 2018 Labyrinth Mint, LLC
CLEARÌÜ°Â 1.5»þ´Ö¡Á
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÃÏÌÌ¤Î¡È·ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤²ó¤ê¡¢ÃÏ¾å¤Î¥â¥Î¤ò¤É¤ó¤É¤óÍî¤È¤¹¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£Íî¤È¤»¤ÐÍî¤È¤¹¤Û¤É·ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤êµðÂç¤ÊÊªÂÎ¤ò¤Î¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ò·ê¤ËÍî¤È¤¹½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢ËÜÇ½Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢ÇË²õÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£·ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â²÷´¶¡×
£ ¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò°ìµ¤¤Ë¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¡ª¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù
¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¡ÊNintendo Switch / PC¡ÊSteam¡Ë¡Ëⓒ2024 Somi. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 2»þ´Ö¡Á
Ì¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¹ÔÊýÉÔÌÀ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¿äÍý¥²¡¼¥à¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò½¸¤á¡¢¤É¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÈ¯¸À¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Î»þ·ÏÎó¤Ê¤Î¤«¤òÀµ²ò¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñÈ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼¾¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÈó¾ï¤ËËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤Êª¸ì¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×
¤ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÈþ¤·¤¤ºø»ë¥Ñ¥º¥ë¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿Ç¾¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡ØSuperliminal¡Ù
¡ØSuperliminal¡Ù¡ÊNintendo Switch / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡Ë / iOS / Android¡Ëⓒ2020 Pillow Castle LLC. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 2»þ´Ö¡Á
ºø»ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤ÇÌ´¤ÎÀ¤³¦¤òÃµº÷¡¢»ë³ÐÅª¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿Ê¤ß¡¢Ã¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¥â¥Î¤ò¸«¤ëºÝ¤Ë´¶¤¸¤ë±ó¶á´¶¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¡£±ó¤±¤ì¤Ð¾®¤µ¤¯¡¢¶á¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¡ÄÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëË¡Â§¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ë¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤¼¤ÒÂÎ¸³¤ò¡ª
¥ Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤»¤Ä¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËË×Æþ¡ØPinstripe¡Ù
¡ØPinstripe¡Ù¡ÊNintendo Switch / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡Ë¡Ëⓒ2017 Atmos Games, LLC. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 2.5»þ´Ö¡Á
¡Ö¡ØÌ¼¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢Ì¼¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ¹ö¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¡£¤½¤ó¤ÊÀßÄê¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Ð¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Ê¤¯¡¢¤µ¤¯¤Ã¤È¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤Ë¤Ï¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¿Æ»Ò¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¤Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Ë×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê6¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Ê·°Ïµ¤¤Ë¿»¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤ª¤¦¡£
¦ ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¹ñ¤ÎÂ¸Ë´¤òº¸±¦¡Ä¡£Áàºî´¶¤Î·Ú¤µ¤È·ëËö¤ÎÁÔÂç¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª ¡ØReigns¡Ù
¡ØReigns¡Ù¡ÊPC¡ÊSteam¡Ë / iOS / Android¡Ëⓒ2016 Nerial. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 3»þ´Ö¡Á
¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÃæÀ¤¤Î·¯¼ç¡£²È¿Ã¤ä¹ñÌ±¤«¤éÇ÷¤é¤ì¤ë2Âò¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£YES/NO¤È¤¤¤¦ºÇ¾®¸Â¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Èó¾ï¤ËÁÔÂç¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¼þ²ó¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£2Âò¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¤ÇÁª¤Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖTinder¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÈè¤ì¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò¤ò¥¹¥ï¥¤¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â!?
§ ÌÇ¤Ó¤¿À¤³¦¤Î°ì¿ÍÁ¥Î¹¤Ç¡¢¿´Íî¤ÁÃå¤¯ÄÃÀÅ¥²¡¼¥à¡Ø¥Õ¥¡¡¼:¥í¡¼¥ó¡¦¥»¥¤¥ë¥º¡Ù
¡Ø¥Õ¥¡¡¼:¥í¡¼¥ó¡¦¥»¥¤¥ë¥º¡Ù¡ÊNintendo Switch/PS4/Xbox One/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡Ë/iOS/Android¡Ëⓒ2018 Okomotive AG and Assemble Entertainment GmbH. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 3»þ´Ö¡Á
¡ÖÊ¸ÌÀ¤¬ÌÇ¤ó¤ÀÀ¤³¦¤ò¡¢Á¥¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Á¥¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡õ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èþ¤·¤¯Ñ³¤¤À¤³¦¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ò¶¯¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®Î¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë»þ´Ö¤¬¡¢¤¤Ã¤È¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¨ ¡ÈÃ¯¤«¡É¤Î²ÙÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤âÀ°¤¨¤ë¡ØUnpacking ¥¢¥ó¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡Ù
¡ØUnpacking ¥¢¥ó¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡ÊNintendo Switch / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / PC¡ÊSteam¡Ë / iOS / Android¡Ëⓒ2025 Witch Beam. All Rights Reserved.
CLEARÌÜ°Â 3»þ´Ö¡Á
ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò²Ù¤Û¤É¤¤·¡¢¿·µï¤Ë»ý¤ÁÊª¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤ª°ú¤Ã±Û¤·¥²¡¼¥à¡£¡Öº£¡¢¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÏÊÒÉÕ¤±¡õÁÝ½ü¥Ö¡¼¥à¡£¥â¥Î¤òÀ°¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢À¸ÍýÅª¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡© °ú¤Ã±Û¤·¤¿¡ÈÃ¯¤«¡É¤Î¿ÍÀ¸¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÆâ¾ÊÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£Â¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò²ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊýÀîÀ¥°¾Ïº
¥²¡¼¥àÀìÌçWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAUTOMATON¡Ê¥ª¡¼¥È¥Þ¥È¥ó¡Ë¡×ÊÔ½¸Ä¹¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦±Ñ¸ìÈÇ¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÅý³ç¡£¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼Ìä¤ï¤º¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·¥²¡¼¥à¾ðÊó¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¾ðÊóÈ¯¿®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡¦¿û¸¶°¾²Â
