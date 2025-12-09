レトリバーを活用して二度寝…!?→保育園児のモーニングルーティーンが「かわいさ反則級」「尊い時間」
忙しい朝でも、子どもたちが見せる何気ない行動にほっこりする瞬間ってありますよね。Instagramでは、とある男の子が毎日欠かさず行う行動に「反則級のかわいさ！」と17万いいね！の話題になっています。忙しくても1日がほっこり始まる、その行動とは？
■狙いはワンコの腕枕！最高のぬくもりで2度寝タイム突入
「三男のモーニングルーティン」というタイトルで投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの“きなこちゃん”に腕枕をしてもらう三男くんの様子。投稿したのは、“きなこちゃん”の飼い主のkinako_3brosさん。
朝、目覚めると真っ先に“きなこちゃん”を見つけて懐に入り込む三男くん。“きなこちゃん”の片腕をあげて頭をスッポリと入れ、腕枕をしてもらいます。
そのまま2度寝タイムへ突入。腕枕をされても“きなこちゃん”は全く動じず、一緒にゴロゴロタイムを楽しんでいるようです。“きなこちゃん”のモフモフの毛に包まれながら、2度寝タイムを満喫している三男くんに「反則級のかわいさ」「癒される！」などのコメントで賑わっています。
■普段のきなこちゃんの様子は？投稿主さんへインタビューしました
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
kinako_3brosさん「想像以上に多くの方が見てくださって、とても驚きました。『尊い』『泣ける』『うちの子もこうだったな…』など、過去や今の愛犬との思い出と重ねてくださるコメントが多く、読んでいる私自身も胸が温かくなりました。コメント欄が優しく平和でとても嬉しかったです」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
kinako_3brosさん「家族はみんなとても驚いていました。三男はまだ“バズった”こと自体はよく分かっていないのですが、保育園の先生やお友達から声をかけてもらえることが増えたようで、とても嬉しそうにしています。
知り合いからも『見たよ！』『フォローしたよ！』と声をかけてもらうことが増え、私自身も嬉しく、身近な人たちにも応援していただいて励みになっています」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
kinako_3brosさん「『「自分の子どもが大きくなって、こういう時間がもう戻らないと思うと泣けた』というコメントがとても印象的でした。わが家もいつか子どもたちが成長し、それぞれの道を歩んでいく日が来ると思うと今の何気ない日々こそが宝物だと改めて感じました」
ーきなこちゃんはどんな性格のワンちゃんですか？
kinako_3brosさん「愛に溢れ、とても我慢強く、家族を包み込んでくれる優しさがあります。子どもたちが落ち込んだ日はそっと隣に寄り添ってくれて、遊びたいときは一緒にサッカーもしてくれます」
ー腕枕はお兄ちゃんたちも好きなのでしょうか？
kinako_3brosさん「はい、します！特に長男とは昔から仲が良く、寝るときは長男の隣にぴったり寄り添うことが多いです」
ー最近のお子さんときなこちゃんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
kinako_3brosさん「最近は三兄弟全員がインフルエンザにかかってしまい、いつもより元気がなくぐったりしていました。そんな様子を見て、きなこもとても心配だったようで、それぞれにそっと寄り添ってくれていました。しんどいときにずっと隣にいてくれる姿が、とても頼もしく感じました。
一方で面白かったエピソードもあって、家族の中で一番早く起きたきなこが、こたつをしっかり占領していたんです（笑）心配性で優しい一面と、ちゃっかりした一面の両方があります」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
kinako_3brosさん「大切な存在と過ごせる時間は、思っているよりずっと短いのかもしれません。だからこそ、特別な出来事がなくても「今一緒にいられる時間」を大切にしたいと、フォロワーさんのコメントから気づかされました。今回の投稿が、読者の皆さんにとっても大切な時間を思い出すきっかけになれば嬉しいです」
■きなこちゃんとお子さん達のほのぼのな日常
その他にもkinako_3brosさんのアカウントでは、子どもたちと“きなこちゃん”との温かい日々の様子がたくさんアップされています。
「三男とゴールデンレトリバーの1日」というタイトルで投稿されたのは、起床してから就寝するまでの三男くんと“きなこちゃん”の仲良しの様子。
三男くんは、保育園へおでかけするときも“きなこちゃん”に抱きついて離れがたいようです。保育園に行く前のハグも欠かしません。
保育園から帰宅して、ただいまのハグ。“きなこちゃん”も「会いたかったよ〜」と気持ちを伝えてくれているかのように、尻尾を振って喜んでくれています。
就寝するまでの間も、“きなこちゃん”の傍を片時も離れずにずっと一緒にいる様子がほほえましいです。仲良しの2人の様子に「良い関係〜」「可愛すぎる」などのコメントで2.4万いいね！が集まりました。
三男くんだけではなく、長男くんも“きなこちゃん”のかわいさに癒されているシーンが投稿されています。「ゴールデンレトリバーがいるとかわいすぎて勉強になりません」というタイトルで投稿されたのは、長男くんが勉強している隣でそっと見守っている“きなこちゃん”の様子。
勉強に集中できない長男くんは、時おり“きなこちゃんの”匂いを吸って気持ちを落ち着かせます。長男くんの落ち着かない様子に「気持ち分かる」「犬吸いには勝てない」などのコメントで4万いいね！を獲得しました。
「ゴールデンレトリバーのかわいいところ10選」というタイトルで投稿されたのは、“きなこちゃん”のかわいい仕草や表情がまとめてアップされた動画。
「さみしがりやなところ」や「絵になる美しさがあるところ」、「くっつきたがりで、いつもニコニコしているところ」などが紹介されています。
語りだしたら止まらないというkinako_3brosさんの様子に「10選じゃ足りません」「うなずきが止まりません」などの共感のコメントで盛り上がっています。投稿は、2.1万いいね！の大反響でした。
次男くんも毎日“きなこちゃん”にくっついているという仲の良さ。小さいころから一緒に育った次男くんと“きなこちゃん”は、なんだか顔つきが似てきたというエピソードも。
喧嘩もするけれど、悲しいときはそっと“きなこちゃん”が寄り添ってくれることもあります。2人のほほえましい関係に「ステキな関係」「最高な相棒」などのコメントが寄せられています。
いつか大人になった子どもたちへ“きなこちゃん”とのやさしい日々を残しておきたいというkinako_3brosさん。
“きなこちゃん”とお子さんたちのほっこりする日常は、kinako_3brosさんのInstagramアカウントからご覧いただけます。今後も1匹と3人の子どもたちのほっこりした日常を見守りたいですね。
文＝佐藤みなみ