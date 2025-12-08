Æ±À¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ø¤Î´¶¾ð¤Ë¤È¤Þ¤É¤¦½÷»Ò¹âÀ¸¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¤¢¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿2¡Ê3¡Ë
½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÂçÂô¤¢¤ä¤¬¡¢¡Ö¤ª¤Ë¡¼¤µ¤ó¡×¤À¤È¸í²ò¤·¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Îºã¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¡¦¸Å²ì¤ß¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¢¤ä¤È¤ß¤Ä¤¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸òÎ®¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¿Ê¤à¤Î¤«¡£
²»³Ú¤Ç·Ò¤¬¤ë2¿Í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î°¦¾ð¤ÎÊª¸ì¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿2¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¿·°æ¤¹¤ß¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
Ãø¡á¿·°æ¤¹¤ß¤³¡¿¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿ VOL.2¡Ù