冬のエイジングサインが加速する前に。大人の肌がよみがえる「ハリ・ツヤ回復ケア」３選
乾燥やゆらぎが本格化する冬。朝鏡を見るたびに「なんだか元気がない…」と感じる人は多いはず。特に30代後半〜40代は、気温や湿度の低下によってハリ不足やくすみ、小ジワなどのサインが一気に表面化しやすい季節です。だからこそ、この時期のケアは“心地よさ”と“確かな手応え”の両立が大切。そこで今回は、そんな大人肌のために選びたい、冬のエイジング悩みに寄り添う注目のスキンケアを紹介します。
話題のPDRNとPDの力でハリとツヤを底上げ。大人のゆらぎ肌に寄り添う濃密美容液
冬になると急に気になり始めるハリ不足やツヤの低下。そんな悩みに頼りになるのが、植物性PDRNとサーモン由来のPDRN、そしてスキンブースター成分PNのシナジー処方に着目したミルクタッチの美容液「ダブルブースティングセラム」です。角層までうるおいを届けながら、肌のキメを整えて明るい印象へ導いてくれます。
▲ミルクタッチ「ダブルブースティングセラム」 30ml ￥2,970（税込）
なめらかなテクスチャーは肌にすっと溶け込み、もっちりしたツヤ感をキープ。13種の低分子ペプチドと13種のヒアルロン酸が複合的に働き、大人肌が求めるハリと弾力をサポートします。乾燥が進みやすい冬の“追い美容液”として取り入れると、いつものスキンケアの満足度がぐっと高まります。
下まぶた・毛穴のゆるみに狙い撃ち。集中ケアで“ピン”とした印象がよみがえる部分用マスク
冬は目元の乾燥や毛穴のゆるみが顕著になり、顔全体の印象がぼやけがち。そんなサインを感じたら、気になる部分に集中的にアプローチできる肌美精の部分用マスク「アイバックリフトマスク」がおすすめです。
▲肌美精「アイバックリフトマスク」 28枚入り（美容液54ml） ￥1,650（税込・編集部調べ）
透明感に導くグルタチオン、うるおいで満たすヒアルロン酸に加え、ハリをサポートするプロテオグリカンやシロツメクサエキスなど、機能性成分をバランスよく配合。ゆるみを感じやすい下まぶたや毛穴をリフトケアし、メイク前の“土台作り”としても重宝します。週１〜２回のスペシャルケアはもちろん、乾燥が気になる日のデイリーケアとしても取り入れやすいアイテムです。
くすみ・肌荒れ・乾燥に。香りで整う“濃密集中美容液”で自信がもてる透明ツヤ肌へ
肌荒れや乾燥によるくすみなど、大人肌が抱えやすい悩みを多角的にケアしてくれるのが、ピュアビタミンCやグルタチオンを配合したサナ グランスーンの濃密美容液「グルタブライト VC コンデンスドロップ」。香りのよさも魅力で、スキンケア時間がリラックスへと変わります。
▲サナ グランスーン「グルタブライト VC コンデンスドロップ」 45ml ￥3,850（税込）
３種のビタミンとグルタチオンが透明感を引き出し、セラミドや吸着型ヒアルロン酸が乾燥しやすい冬肌をしっかり保湿。さらにアラントインやツボクサエキスが肌をすこやかに整えてくれるので、くすみやキメの乱れが気になる日の“集中回復ケア”にぴったりです。
冬の早い段階でのケアが、春以降の肌に大きな差を生みます。肌悩みは一つとは限らないからこそ、美容液を複数使い分ける“パーソナルケア”が鍵。今日の肌が求めている成分を見極めて、心地よく続けられるケアを見つけてみてください。＜text＆photo：Chami＞
