東京ミルクチーズ工場の羽田空港限定『星空のケーキ』が12/5発売

羽田空港を利用するスイーツ好きの間で“幻の限定品”として注目される東京ミルクチーズ工場から、今年も心ときめく新作『星空のケーキ』が登場します。ベルギー製チョコレートを使用したガナッシュと、マスカルポーネ×生クリームのカスタードが重なる二層クリームは、とろけるような口どけ。金箔と銀箔で夜空のきらめきを表現した特別感あふれるビジュアルは、旅の記念にもぴったりです。羽田空港でしか手に入らない限定スイーツで、冬のご褒美タイムを彩ってみませんか♪

12月5日（金）より羽田空港国内線限定で発売される『星空のケーキ』（1ホール2,700円税込）。

サクサクとしたクッキー生地の中に、ベルギー製チョコレートのガナッシュ層と、マスカルポーネチーズ×生クリームのカスタード層を閉じ込めた贅沢な仕立てです。

さらに夜空をイメージしたチョコレートの表面には金箔と銀箔が散りばめられ、まるで宝石のような美しさ。

冷凍での受け渡しなので持ち帰りやすく、旅のお土産にも最適です。

販売は羽田空港第1ターミナル特撰洋菓子館店、第1ターミナルゲートラウンジPIER16前、第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店、第2ターミナルPIER63前店の4店舗限定となっています。

冬＆空港限定の人気焼菓子も登場

同時期に楽しめるスイーツも充実しています。

まず【冬季限定】ショコラ＆マスカルポーネクッキー（9枚入1,296円税込）は、エスプレッソ香るラングドシャに、マスカルポーネチーズチョコレート※をサンドした上品な味わい。

※チョコレートコーチングを使用（チーズ中マスカルポーネ98％使用）

続いて、羽田空港限定のミルクチーズブッセ（4個入1,296円税込）は、北海道産小麦のブッセ生地にカマンベールチーズを使用した濃厚クリームを挟んだ人気商品です。

さらにソルト＆カマンベールクッキーは9枚入1,296円税込、18枚入2,592円税込で、ゲランドの塩がアクセントに。

※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％以上使用）

チーズパフは1個351円税込、6個2,106円税込のラインアップで、マスカルポーネとカマンベール、生クリームをブレンドしたチーズクリームがたっぷり詰まった濃厚な味わいが魅力です。

“ここでしか買えない”という特別感たっぷりのラインアップは、自分へのご褒美にも、家族や友人へのお土産にもぴったり。

特に冬だけの限定品が揃うこの季節は、羽田空港に立ち寄る楽しみがぐっと高まります。

各商品それぞれにこだわりの素材と製法が詰まっており、東京ミルクチーズ工場ならではのリッチな味わいと可愛らしい世界観を堪能できますよ。

羽田で出会う“ご褒美スイーツ時間”を楽しんで

羽田空港限定＆期間限定で登場する東京ミルクチーズ工場の『星空のケーキ』は、冬の旅に彩りを添えてくれる特別なスイーツ。

キラキラ輝くビジュアルと濃厚な味わいは、大切な人と過ごす時間や帰省のお土産にもぴったりです。さらに限定焼菓子も豊富に揃うため、立ち寄るだけで気分が華やぐはず。

空港ならではのワクワク感とともに、素敵なスイーツ時間を楽しんでくださいね♪