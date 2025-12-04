森香澄×RESEXXYが贈る“ぬくもりロマンティック”な冬の最新WEBカタログ

「Morefascinate.」をコンセプトに、大人のロマンティックスタイルを提案するRESEXXYが、タレント・森香澄さんを起用したWEBカタログ第2弾を公開。ミニマルモチーフのスカートやニット、ぬくもりを感じるシャギーアイテムなど、この冬の気分を引き上げるラインナップが登場します。冬街に映えるショート丈のフェイクファーダッフルや、ホリデー気分を高めるビジュー付きレッドニットなど、特別な季節に寄り添うアイテムが揃いました。

ミニマル＆シャギーでつくる冬のロマンティック

RESEXXYらしいミニマルモチーフをアクセントにしたスカートや、やわらかい光を纏うシャギーニットが、女性らしさを軽やかに引き出します。

ふんわりとした質感は、冬のスタイルに程よい甘さをプラスしつつ、シンプルさもキープ。

森香澄さんが着こなすことで、上品なムードと大人の可愛さが一層引き立ち、特別な日にもデイリーにも活躍する仕上がりに。

主役級アウターとホリデーカラーに注目

ショート丈のフェイクファーダッフルコートは、この冬の街をドラマティックに彩る主役級アイテム。コンパクトながら存在感があり、どんなボトムとも相性よく決まります。

さらに、ビジューを散りばめたホリデーレッドのニットやチェック柄スカートなど、季節の温度を感じるカラーバリエーションも魅力♡

身に纏うだけで心まで温まるラインナップは、冬のワードローブを華やかにアップデートしてくれます。

“ぬくもりの美しさ”を見つける冬へ

冬ならではの空気感を楽しめる今回のRESEXXY×森香澄WEBカタログ第2弾は、可愛いだけに留まらない、自分らしさを大切にしたロマンティックスタイルが満載。

ふんわりとした素材感やホリデーに映えるカラーが、季節の気分をそっと後押ししてくれます。

大切な人と過ごす時間、自分のために整える時間…どんな瞬間にも寄り添う“ぬくもりの美しさ”をぜひ探してみてください♪