エレガントデザインが魅力的！【ランバンオンブルー】のL字ファスナー長財布が注目の的。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
毎日にエレガントさをプラス！【ランバンオンブルー】のレディース長財布が上質レザーで登場。Amazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
本国パリ「ランバン」のエッセンスと変わらないエレガンスを表現する「ランバン オン ブルー」。今回入荷したのは、人気のリュクサンブールシリーズのレディース長財布。シボのような模様が浮かぶ型押しレザーを使用しており、傷が目立ちにくいのが魅力。フロントにはブランドマークの金具とロゴをあしらい、上品な雰囲気を演出。内側はジップ式の小銭入れを中心に、2ヵ所のお札入れと8つのカードポケットを備えた使いやすいデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
上質な型押しレザーを使用したデザインは、傷が目立ちにくく長く美しさを保てる仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
L字ファスナーを採用し、開閉がスムーズで中身も見やすく、機能性とスタイリッシュさを両立している。
8枚分のカードポケットに加え、札入れとジップ式小銭入れを備え、収納力と使いやすさが魅力。
→【アイテム詳細を見る】
上品なロゴ金具とすっきりとしたフォルムは、大人の女性にふさわしいエレガントな印象を与える。
毎日にエレガントさをプラス！【ランバンオンブルー】のレディース長財布が上質レザーで登場。Amazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
本国パリ「ランバン」のエッセンスと変わらないエレガンスを表現する「ランバン オン ブルー」。今回入荷したのは、人気のリュクサンブールシリーズのレディース長財布。シボのような模様が浮かぶ型押しレザーを使用しており、傷が目立ちにくいのが魅力。フロントにはブランドマークの金具とロゴをあしらい、上品な雰囲気を演出。内側はジップ式の小銭入れを中心に、2ヵ所のお札入れと8つのカードポケットを備えた使いやすいデザイン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
上質な型押しレザーを使用したデザインは、傷が目立ちにくく長く美しさを保てる仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
L字ファスナーを採用し、開閉がスムーズで中身も見やすく、機能性とスタイリッシュさを両立している。
8枚分のカードポケットに加え、札入れとジップ式小銭入れを備え、収納力と使いやすさが魅力。
→【アイテム詳細を見る】
上品なロゴ金具とすっきりとしたフォルムは、大人の女性にふさわしいエレガントな印象を与える。