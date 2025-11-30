《全種実食レビュー》キルフェボンのクリスマスケーキ12月15日まで予約受付中！味わいを徹底レポ。

タルト専門店の「キル フェ ボン」では、2025年12月15日までクリスマスケーキの予約受付を店頭とWebで受付中です（店頭受付は名古屋栄店を除く）。

どれにしようか迷ってしまう......という人のために、編集部員が今年のクリスマスケーキ4種類を食べてみました。

個性があって迷う...

星型 赤いフルーツとチョコレートクリームのタルト

かわいらしいミニサイズの星型のタルトには、なめらかなミルクチョコレートクリームと赤いフルーツがたっぷり。

チョコレートカスタードと自家製の甘酸っぱいジャムが、夢見る心地な聖夜に瞬く星のようにきらびやかなタルトです。

チョコクリームがふんわり口に広がります。ミルキーな味わいで軽さがあるのでぺろっと食べられます。ベリーやジャムの酸味がアクセントになり、大人も子どもも大満足するチョコタルトでした。

ホール (19cm) 5〜6人用で、価格は 9990円。

ブルターニュ産 "ルガール"クリームチーズと赤いフルーツのタルト

ふわりと舞う白い雪が積もり、一面が銀世界になった景色をイメージ。

真っ白なクリームに、真っ赤なイチゴと結晶のオーナメントがホリデー感たっぷり。なめらかな"ルガール"クリームチーズがやさしくとろける華やかなタルトです。

口に入れると、クリームチーズがまるで雪のようにフワフワっと、やさしくとろけます。

なめらかなくちどけとチーズの酸味を感じつつ、イチゴの甘さに癒される......。スポンジとの相性も良く、今回食べた4種類のなかで、一番クリスマス感を感じました。レアチーズケーキ好きさんには、このタルトを強くおすすめします。

ホール（17cm）3〜4人用で、価格は8996円。

ホール（21cm） 7〜8人用の価格は 1万994円。

〜タルトプレミエ〜 クリスマスツリーのタルト

ぱっと目を引くフルーツたっぷりのクリスマスツリー！ イチゴとシャインマスカット、オリジナルのオーナメントを飾った華やかなクリスマスツリーのタルトです。

ビターチョコ入りのメイプル風味のアーモンドクリームをじっくりと焼き上げ、相性のいいバニラムースを重ねています。

とにかく具沢山の一品。フルーツのある部分をジューシーに楽しみつつ、後半のナッツのザクザク感もたまりません。メイプル風味のアーモンドクリームがちょっぴりオトナな味わい。チョコの風味も感じる、よくばりな贅沢タルトです。

大人が集まるホームパーティにも喜ばれそう。

ホール19.0cm×D19.0cmの5〜6人用は、1万1998円。

ホール26.0cm×D25.5cmの8〜10人用は、1万9990円。

色とりどりのフルーツリースタルト

永遠を意味する"輪"をかたどったクリスマスリースのフルーツタルト。色とりどりのフルーツとシャインマスカットがたっぷりと乗っています。

口どけなめらかなホワイトチョコ風味のカスタードに、フルーツリースタルトと雪の結晶のオーナメントが、聖なる夜を演出します。

どの部分を食べても違った魅力が楽しめるのは、フルーツがたっぷりの証。カスタードクリームがホワイトチョコ風味で、思いのほかさっぱりでフルーツとの相性は言わずもがな。

王道の構成ながら、やっぱり美味しい......。どれにしようか迷ったら、このタルトをおすすめしたくなります。

ホール (17cm) 3〜4人用で、価格は 8996円。

ホール (21cm) 7〜8人用で、価格は 1万994円。

店頭受付・Web受付ともに「事前支払い」です（名古屋栄はWeb受付のみ）。なお、Web受付の支払い方法は、クレジットカード決済のみとなります。

予約後の商品の変更・キャンセル・受取店舗の変更はできないので注意。

受取日の変更は、12月15日まで可能。ただし、受付期間中であっても、各日の予定台数に達している場合は変更ができません。

詳しくは 公式サイト を確認してください。