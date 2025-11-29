直感的な作業が可能な人間工学デザイン！【ロジクール】のマウスがAmazonに登場中‼
人間工学に基づいた直感的な操作感!【ロジクール】のマウスがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
超高速スクロールホイールを搭載したMXシリーズの高機能ワイヤレスマウス(MX MASETER 3／MX2200s)が静音モデル＆8000dpiの高トラッキング精度にパワーアップして登場。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ガラス面を含む、あらゆる表面上でのトラッキングが可能なロジクールDarkfieldトラッキングを採用。
MX MASTER 3Sは在宅ワークにも嬉しい静音モデル。従来モデルよりクリック音を約90％カットしており、静かな場所での作業にもオススメ。
人間工学の知見に基づき、手と手首を自然な位置でサポートするよう設計。
フリースクロールはラチェットスクロールと比較し、筋肉の動きを抑制でき、サイドスクロールホイールは親指の自然な動きを利用し、負担のかかりにくい強い筋肉で動かすことができる。
