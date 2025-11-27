ポピーがクリスマスショップをオープン　反響を呼んだ「クリスマスケーキバッグ」の新作を発売

ファッションブランド「ポピー（POPPY）」が、東京、大阪、上海の3ヶ所で期間限定のクリスマスショップをオープンする。それぞれの期間は、東京が11月28日から12月25日まで、大阪が12月10日から16日まで、上海が12月20日から25日まで。

昨年は、「パティスリーPOPPY」として原宿の本店でポップアップを開催し、「クリスマスケーキバッグ」を販売。実際のケーキを購入しているような体験ができると話題を呼び、アイテムが完売するなど反響を呼んだ。

今回、新作として真っ白なケーキからインスピレーションを得た「ローズクリームケーキバッグ」を発売。ホイップで絞ったようなバラのモチーフをあしらい、ベースはローズ刺繍に「P」のアルファベットを散りばめた生地を採用した。各ポップアップ会場と公式オンラインストアで数量限定で取り扱い、価格は1万9800円。

このほか、アパレルアイテムも用意。ローズのブーケを刺繍したニット（3色、1万5200円）と、リボンを全体にちりばめたデザインのセーター（1万6500円）をラインナップする。販売は12月4日からを予定している。

◾️ポップアップ概要

【東京】

開催期間：2025年11月28日（金）〜12月25日（木）

所在地：東京都渋谷区神宮前6-6-5

【大阪】

開催期間：2025年12月10日（水）〜12月16日（火）

会場：阪急うめだ本店4階 Something Good Studio

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7

【上海】

開催期間：2025年12月20日(土)〜12月25日(木)

所在地：上海市徐汇区新乐路178号