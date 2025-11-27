セブンで買えるコスメ「パラドゥ」の新作ネイルが可愛すぎ...″12星座のエレメント″をイメージしたラインアップは期間限定。

セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」は、2025年11月28日から、ワンシーズン使い切りサイズのネイルカラー「パラドゥ ミニネイル」の冬新色を発売。また、同日から「グリッタリーネイル」も販売します（一部店舗を除く）。

シーンを選ばずに使えるグリッタリーネイル

「パラドゥ ミニネイル」は、美しい仕上がりが持続する、ワンシーズン使い切りサイズのネイル。トレンドカラーを気軽に試せて、持ち運びにも便利です。

25年冬のテーマは"12星座エレメント"。12星座が属する"火・風・地・水"といった4つのエレメントをイメージした、モードな4色が登場します。

いずれも容量は4.0ml、価格は各440円。

・火のエレメントの星座／OR08 ホットカーネリアン

レッドの偏光ラメとゴールドラメをブレンド。まるで心に火がついたような、パチパチとラメが瞬くテラコッタです。

情熱的な「火のエレメントの星座」に属するのは、おひつじ座・しし座・いて座です。

基本性格は情熱・直感・エネルギッシュ・創造性。

・風のエレメントの星座／BE02 スマートクオーツ

キラキラ舞う風を思わせる小粋な白味グレージュカラー。ゴールドラメとシルバーラメがポイントです。

スタイリッシュな「風のエレメントの星座」に属するのは、ふたご座・てんびん座・みずがめ座です。

基本性格は知性・社交的・好奇心・柔軟性。

・地のエレメントの星座／BR11 マイルドアゲート

塗るたびに深まるつややかなブラウンは、大地のぬくもりを感じる色味。冬の新色のなかでは唯一ラメが入っていないカラーです。

穏やかな「地のエレメントの星座」に属するのは、おうし座・おとめ座・やぎ座です。

基本性格は安定・現実的・忍耐・穏やか。

・水のエレメントの星座／BL17 スイートアクアマリン

シルバーのラメが水面に映る星のようにきらめく、穏やかで深みのあるブルーです。

優しい「水のエレメントの星座」に属するのは、かに座・さそり座・うお座です。

基本性格は感受性・愛情深い・共感・想像力。

それぞれの星座の特長や星座同士の相性でネイルを楽しむのも良さそう。「エレメント相関図」や各エレメントの詳細などは、公式サイトから確認できます。

贅沢なラメがきらめく定番の新作ネイルカラー

「パラドゥ ミニネイル」と同日に発売する「パラドゥ グリッタリーネイル」。

「定番でずっと使えるラメカラーがほしい」というニーズに応え、大粒ラメがいつでも気軽に楽しめる新シリーズ「グリッタリーネイル」が登場します。

・SV01 シュガーシャワー

金平糖のように幻想的にきらめく、オーロラほろが入ったクリアカラーです。

・GD01 ハニーゴールド

多彩なホログラムが入った、はちみつのような輝きのクリアゴールド。

どちらの色も、大きさの異なるラメがたっぷり入っているので、単色使いだけでなく、重ねても華やかで上品に仕上がります。

ほかにも、ネイルの欠けや伸びが目立たなくなるので、お助けアイテムとして1つ持っていても良さそうです。

容量は各4.0mlで、価格は各495円。

商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部