「ゴディバ」からクリスマス限定チョコレートコレクション＆焼き菓子が登場！648円からのプチギフトから豪華セットまで
ゴディバから、2025年のホリデーシーズンを彩る「ブッシュ ド ノエル コレクション」が2025年11月1日より発売中。フランスの伝統的なクリスマスケーキ“ブッシュ ド ノエル”をチョコレートで表現した限定コレクションに加え、新フレーバー「ピスタチオ＆ラズベリー」を含む焼き菓子も登場。648円から選べる全ラインナップを紹介する。
雪が舞い降る聖夜、温かなファミリークリスマスのひとときを描いたパッケージが印象的な今年のコレクション。ブッシュ ド ノエルを囲んで寛ぐペットたちや、オーナメントで飾られたツリーなど、見ているだけで幸せな気分になれるデザインが、ホリデーシーズンの特別感を演出してくれる。
■選べる5サイズの「ブッシュ ド ノエル アソートメント」
本コレクションでは、贈る相手や予算に合わせて選べる5サイズを展開。どのサイズにも、ブッシュ ド ノエルを表現した限定チョコレートとカレが詰め合わされている。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント 4粒入」(1620円)
ちょっとしたお礼やプチギフトにぴったりな4粒入。手頃な価格ながら、ゴディバの特別感はしっかりキープ。職場の同僚へのクリスマスギフトや、ママ友へのちょっとしたお返しにも重宝する。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント 7粒入／9粒入」(7粒入：2808円／9粒入：3780円)
定番のギフトサイズとして人気が高い7粒入と9粒入。価格と内容のバランスが絶妙で、迷ったときは、このあたりのサイズから選んでおけば間違いない。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント 13粒入／20粒入」(13粒入：4752円／20粒入：7560円)
たっぷり楽しめる13粒入と、パーティーギフトにも最適な20粒入。ホームパーティーの手土産や、お世話になった人への特別な贈り物として選ばれている。
■インパクト大！ベア＆ツリー型のスペシャルBOX
今年注目したいのが、パッケージ自体がギフトになる特別なBOXシリーズ。開けた瞬間の驚きと喜びが、クリスマスの思い出をより特別なものにしてくれる。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア セレクション 7粒入」(4158円)
聖夜のファミリークリスマスを描いた、ブルーのベア型パッケージがなんとも愛らしい一品。中には、ブッシュ ド ノエルを表現した限定チョコレートなど7粒入り。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ツリー セレクション 10粒入」(5238円)
赤いツリー型パッケージが目を引く豪華版。10粒のチョコレートが詰め合わされており、部屋に飾るだけでクリスマス気分が盛り上がること間違いなし。特別な人への贈り物として、インパクトも抜群。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア＆Gキューブ オーナメント 2粒入」(4125円)
ネイビーのリボンを身に着けた、シックな装いのホリデー限定ベアが魅力的。Gキューブオーナメント2粒入とのセットで、ベア好きな人への贈り物としても喜ばれそう。
■手軽に楽しめる！プチギフトシリーズ
648円から購入できる手頃なアイテムは、ちょっとしたプレゼント交換やばらまき用ギフトとして大活躍。価格以上の満足感が得られるのも、ゴディバならではの魅力だ。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル Gキューブ オーナメント 2粒入」(648円)
クリスマスリース型のオーナメントパッケージに、ミルクとダークのGキューブチョコレートを詰め合わせた。そのままツリーに飾って楽しめる。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル Gキューブ アソートメント 5粒入」(1404円)
ミニサイズのショッパーに5種類のGキューブを詰め合わせた、食べ比べが楽しいセット。ミルク、ダーク、ホワイトチョコレートプラリネ、ミルクブロンドソルテッドキャラメル、ダークルビーストロベリームースと、バラエティ豊かなフレーバーが魅力。
「ゴディバ ブッシュ ド ノエル カレアソートメント 6枚入」(1188円)
ストロベリー風味のミルクチョコレートと、カカオニブ入りダークチョコレートのカレを詰め合わせ。薄型で食べやすく、コーヒーや紅茶のおともにもぴったり。オフィスでのちょっとした差し入れにも重宝する。
■新作登場！ホリデー限定の焼き菓子コレクション
チョコレートだけでなく、焼き菓子のラインナップも充実。特に注目は、今年だけの新フレーバー「ピスタチオ＆ラズベリー」だ。
■【NEW！】ピスタチオ＆ラズベリーが仲間入り「ホリデー サブレショコラ」
「ゴディバ ホリデー サブレショコラ 5個入／9個入／14個入」(5個入：2268円／9個入：3888円／14個入：5400円)
サクっと焼き上げたサブレで、なめらかなチョコレートガナッシュをサンドした人気シリーズ。ホリデー限定の「ピスタチオ＆ラズベリー」は、フリーズドライラズベリーを練り込んだホワイトチョコレートガナッシュを、香ばしいピスタチオのサブレでサンドした新フレーバー。定番4種との詰め合わせで、食べ比べも楽しい。
■冬の贈り物に「ウィンター ベイクド アソートメント」
「ウィンター ベイクド アソートメント 10個入／18個入」(10個入：3456円／18個入：5616円)
人気の焼き菓子「サブレショコラ」「ラングドシャクッキー」「ドームバームクーヘン」の3種を、いちごや雪の結晶が舞うキュートなパッケージに詰め合わせ。2026年1月7日(水)まで販売しているので、年末年始の手土産としても活躍してくれる。
■12月限定！「クリスマス ガトー オ ショコラ」(4298円)
2025年12月1日(月)から25日(木)までの期間限定で登場する特別なケーキ。ダークチョコレートをアーモンドパウダー生地に練り込んでじっくりと焼き上げ、中に散りばめたチョコレートチップが食感のアクセントに。ゴールドのパウダーに赤いラズベリーと緑のピスタチオの華やかなデコレーションが、クリスマスのテーブルを彩る。3〜4人でシェアするのにちょうどよいサイズ感。
これらの商品は、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、ゴディバ オンラインショップで購入可能。販売期間は2025年12月25日(木)まで(※一部商品を除く)。人気商品は早めに売り切れることもあるため、気になるアイテムがある人は早めにチェックしてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
