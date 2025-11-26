ベストコスメ7冠！ヘアセオリーラボのセラムインウォータートリートメント

2024年に誕生したヘアケアブランド「Hair Theory Lab®（ヘアセオリーラボ）」の「ヘアセオリーラボ セラムイン ウォータートリートメント」が、2025年下半期のベストコスメで7冠を達成しました。これを記念して、2025年11月25日から12月1日まで、特別なキャンペーンが実施されます。髪のダメージを補修し、しっとりとした指通りを実感できるこのトリートメントは、美容誌でも大絶賛。

ヘアセオリーラボの「セラムインウォータートリートメント」7冠受賞！



「ヘアセオリーラボ セラムイン ウォータートリートメント」が、美的、VoCE、MAQUIAなどの人気美容誌で、ベストコスメ7冠を受賞しました。

これにより、毛髪科学を基盤にした革新的なトリートメントが、多くの美容賢者やユーザーから高く評価されていることが証明されました。

髪のキューティクルを整え、髪本来の状態に近づける「イオンバランシングCPX」と、次世代の浸透促進成分「Neosolue™-Aqulio」が、トリートメントの効果を最大限に引き出します。

ビオまつ毛×Barbieの豪華コラボ♡限定マストバイキャンペーンがスタート

特別キャンペーン実施中！お得な価格で手に入れるチャンス



ベストコスメ7冠の受賞を記念して、2025年11月25日（火）～12月1日（月）の間、特別キャンペーンが実施されます。

定期購入は3,300円→2,970円（税込）、通常購入は4,400円→3,960円（税込）で提供され、さらに、購入者には「セラムイン ウォータートリートメント サンプル（15mL）」がプレゼントされます。

この機会に、髪を芯から補修する「セラムインウォータートリートメント」をお得に手に入れ、理想的な髪質を手に入れましょう♡

実証実験でも証明された効果！さらに進化したヘアケア



ヘアセオリーラボ セラムイン ウォータートリートメント（200mL）

「ヘアセオリーラボ セラムイン ウォータートリートメント」は、神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科と共同で行った実証実験でも、その効果が実証されています。

これにより、トリートメントの成分が髪にしっかりと浸透し、さらなる効果を実感できるように。

特に、髪がうねる悩みを解消し、指通りの良さを体感できるため、うねりや乾燥が気になる方に特におすすめです。

ヘアセオリーラボで、理想的な髪質を手に入れよう！



「ヘアセオリーラボ セラムイン ウォータートリートメント」の7冠受賞を記念した特別キャンペーンは、髪のダメージが気になる方に最適なチャンスです。

お得な価格で高品質なヘアケアを体験できるこの機会をお見逃しなく！美容業界で注目されているこのトリートメントで、髪の美しさを取り戻しましょう♡

ぜひこの機会にチェックしてみて！