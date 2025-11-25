¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨À¤³¦¤ËÄ©¤à¡ª ½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤¬¸ì¤ë¡¢¶¯¤µ¤ÎÈë·í
¡Ö2025¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡×¤Ç¤ß¤´¤ÈÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤È¤Ï¡©
¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÕ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿
Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡£µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¸þ¤±¡¢Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëµÈÂ¼¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¤È¤ê¤ï¤±¸±¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÇ¯°ìÇ¯¤¬¾¡Éé¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤éÀè¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×
4Ç¯´Ö¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï»î¹ç¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ã¼ê¡¢Ãæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÇ¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë¾¯¿Í¿ô¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤«¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ¡¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¯Îðº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·É¸ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡ª ¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È¡È¥¿¥á¸ý¡É¤Ç¤¹¡×
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ì²ó¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë
5¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¾¯¿Í¿ô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÌ©ÅÙ¤ÏÉ¬Á³¤ÈÇ»¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£Îý½¬¸å¤â¤¹¤°ÊÌ¤ì¤º¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥«¡¼¥ê¥ó¥°°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿¼¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢Èá´ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤ÈÂ©¡ª À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï12·î6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ëÂ«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸Ä¡¹¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÎäÀÅ¤µ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶»¤ËÈë¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤¬¹ñºÝ·Ð¸³¤À¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ïº£½©¤â¥«¥Ê¥À¤ËÂÚºß¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï³§¡¢1¡Á2¤«·î¤È¤¤¤¦Ä¹´ü±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¡ÊÉ¹ÌÌ¡Ë¤ÎÆÃÄ§¤â°ã¤¤¡¢¥¢¥¤¥¹¤òÆÉ¤àÎÏ¤äÂÐ±þÎÏ¡¢¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¡£À¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×µÈÂ¼¼ÓÌé¹á
¤è¤·¤à¤é¡¦¤µ¤ä¤«¡¡1992Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é³èÌö¡£2014Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£2018Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ã¥×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦¹õß· ºÌ
anan 2470¹æ¡Ê2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê