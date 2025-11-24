スヌーピーとオラフがもこもこのバッグに！「ROOTOTE」で出合えるぬいぐるみライクなトートが度を超えたかわいさ
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーとそのきょうだいのオラフをモチーフにしたもこもこのぬいぐるみみたいなトートバッグが登場！全部で4種類あるこのバッグは、アイボリーとベージュのスヌーピーに加え、新たにモカのスヌーピーとオラフがバリエーションに追加。それぞれ用途に合わせて2サイズから選べる。
【写真】スヌーピーとオラフをモチーフにした「ROOTOTE」のもこもこバッグを見る
■ちょっとそこまでの“こでかけ”にぴったり！小ぶりサイズの「ベビールー」
よりぬいぐるみ感が強い「ベビールー.クリプティッド」(各7700円)は、財布やスマホ、ミニポーチなどが収まる大きさ。トートとして使うほか、ショルダーバッグとしても使える2WAYで、ストラップは長さ調整も可能。
背面のルーポケットには、しっかりスヌーピーの背中のブチもようやしっぽを再現。ここにはすぐに取り出したいリップやハンカチを収納すると便利だ。
まるでぬいぐるみを連れておでかけしている気分を味わえ、帰宅後は部屋におすわりさせてインテリアをかわいらしく彩る。
■リュックとしても使えるメインバッグサイズの「トール」
「トール.クリプティッド」(各1万780円)は、本体内側に収納されたベルトを使うと、リュックとして使うこともできる技ありバッグ。
A4ファイルがすっぽり入り、たくさんの荷物を運べる大容量で、本体は軽量なのもうれしい。持ち手が長めなので肩がけで持てて、重い荷物でも安定しやすい。
以上のアイテムは「ROOTOTE」の公式オンラインショップおよび店舗などで購入可能。オンラインでは色によって完売も出始めているので、気になる人はお早めに。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
