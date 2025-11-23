Âè2½µ¤Ï¤³¤ì¡ª¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ50¡óÁýÎÌ¾¦ÉÊ¤òÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ50¡óÁýÎÌ¤¹¤ë¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò2025Ç¯11·î18Æü¤«¤é³«ºÅÃæ¡£
º£²ó¤Ï¡¢11·î24Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÂè2ÃÆ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
50¡ó°Ê¾åÁýÎÌ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤â
¥í¡¼¥½¥ó50¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡¢25Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢11·î24Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Âè2½µ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¤Õ¤ï¤â¤ÁÀ¸¥·¥Õ¥©¥ó
11·î24Æü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁí½ÅÎÌ¤¬50¡óÁýÎÌ¤Ë¡£
²Á³Ê¤Ï257±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ªÂç¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥·¥å¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ë
11·î24Æü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¤«¤éÈ¯Çä¡£ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥à¤¬50¡óÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï194±ß¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð
11·î24Æü¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌÍ¤Î½ÅÎÌ¤¬50¡óÁýÎÌ¤Ë¡£
²Á³Ê¤Ï538±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¹âºÚÌÀÂÀ¤ª¤Ë¤®¤ê
11·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÁí½ÅÎÌ¤¬50¡óÁýÎÌ¡£²Á³Ê¤Ï192±ß¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Ä¥Ê¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É
11·î25ÆüÈ¯Çä¡£ÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥Ä¥Ê¥µ¥é¥À¤¬50¡óÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï297±ß¡£
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡ÊÃæ¿É¡Ë
²Á³Ê¤Ï697±ß¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
