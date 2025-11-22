社内にハト乱入しても冷静沈着な上司が実は…!?「怖い映画が脳裏に…」ホラー系NGの超怖がりさんだった！【作者に聞く】
職場では恐れられている上司。どんなときも冷静沈着で、動揺を産道の置いてきたといわれている。しかし、家に帰ると――。無表情な上司の裏の顔とは!?会社とのギャップにキュンとする人が続出！した、栗みや(@kurimiya103)さんの「恐田さんは動じない？」を紹介するとともに、制作秘話を聞いた。
■ヒーローに自分の主張を反映した
作者の栗みやさんが漫画を描き始めた原点は、子供のころに自由帳へ描いていた落書き漫画にあるそうだ。漫画家になることは長年の夢だったものの、一度はその道を諦めて別の仕事に就いた時期もあったそう。しかし「数年前に漫画家への再挑戦を決めて、今に至ります」と再び夢を追う決意を固めた経緯を明かしてくれた。
本作「恐田さんは動じない？」は、新しいジャンルに挑むべく約1年間ラブコメを学んだうえで制作された作品だという。栗みやさんは「ラブコメ一作目で、好みのキャラクターデザインと『おばけが嫌い』という自分の主張をヒーローに付与した作品です」と、自身の個性と学びが反映された意欲作であることを教えてくれた。
同作が第41回スクエニマンガ大賞で入選を受賞した感想を尋ねると、栗みやさんは「とてもうれしかったです。描いているときは楽しかったですが、人が読んで楽しんでくれるかは別問題なので…。複数の方におもしろいと言ってもらえてホッとしました」と当時を振り返る。
読者から続編を望む声が寄せられていることについては、「続きを読みたいと言ってもらえるのはとてもうれしいです。どんな形でどれくらいのペースになるかはわかりませんが、個人的にも好きな作品なので続きを描いていきたい」と、今後への意気込みを語った。
最後に、栗みやさんは「応援しがいのある作家になれるよう頑張りますので、これからを見守っていただけたらうれしいです」と読者へメッセージを残してくれた。恐田さんの会社と家でのギャップがおもしろい「恐田さんは動じない？」をぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：栗みや(@kurimiya103)
