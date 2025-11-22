マラソン大会で「裏切られた！」と文句を言う少女が、実はぶっちぎりの1位だったワケ…友人が速すぎたワケ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
X(旧Twitter)上でオリジナルの4コマ漫画を発表し人気を博すあくまでクマさん(@akmd_kuma)の『イマジナリーフレンドに裏切られる子』を紹介する。
■「裏切られた！」と怒る少女、実は“ぶっちぎりの1位”
SNSで5万7000件以上のいいねを集めた本作は、学校のマラソン大会が舞台だ。「一緒にゴールしようね！」とお決まりの台詞で友人と約束した女の子。しかし数十分後、その友人に置いてけぼりにされてしまう。
定番のシチュエーションに設定を一つ加えたことでユニークなオチに化けた本作。読者からは「イマジナリーフレンドいい奴だな」「足早いやんけ」「レースゲームのゴースト」と様々なツッコミが寄せられた。作者のあくまでクマさんも当時を振り返り、「2022年に描いた中で一番気に入ってる4コマ漫画です。思ったより反響が大きくてとてもうれしかったです」と振り返る。
また本作をきっかけに、「多くの人に読んでもらえるような漫画が描けるようになったと実感してます」と振り返り、今後の活動への意欲を見せた。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。