Blubanの最新マスクがドンキに登場！肌悩みに寄り添う全6種をチェック

韓国発スキンケアブランド「Bluban（ブルバン）」から、肌悩みに合わせて選べるゲルマスクとシートマスクが全国のドン・キホーテに登場しました。うるおい、ゆらぎ、ハリ不足など、日々変わる肌状態に寄り添う全6種類をラインナップ。密着力の高いスキンフィット処方や角質層まで届く美容成分など、毎日のケアに取り入れやすい魅力がたっぷり♡気軽に選べて効果実感もしやすいアイテムで、スキンケアの幅がさらに広がります。

ゲルタイプは肌を包み込む高密着ケア



Blubanゲルマスクは、カラーが変化するハイドロゲルを採用し、肌に乗せるとフィルム化してぐっと密着。

うるおいを閉じ込めながら角質層までアプローチし、スリーピングパックとしても使える万能仕様です。

ラインナップは以下の3種類（内容量：33g／価格：550円）。

ペプチドポアゲルマスク



濃密エッセンスでなめらかな肌印象へ整え、毛穴が目立ちにくいツヤ肌へ。

シカバランスフルゲルマスク



ひんやり感が心地よく、外的刺激でゆらぎがちな肌をすこやかにサポート。

コラーゲンファーミングゲルマスク



肌のキメを整え、ハリのある弾むような印象へ導きます。

シートタイプは心地よい潤いチャージ設計



密着性とクッション性に優れたスキンフィットシートを採用し、角質層までうるおいを届けるBlubanシートマスク。

しっとりと透明感のある肌へ導いてくれる全3種が揃います（内容量：27g／価格：220円）。

ブルバンヒアルロニック アシッド モイスチャー マスク



乾燥肌にたっぷりの保湿をチャージ。みずみずしい透明感へ。

ブルバンマデカッソシド カーミング マスク



ゆらぎ肌をやさしく落ち着かせ、敏感肌にも使いやすい処方。

ブルバンビタミン ブライトニング マスク



くすみが気になる肌にツヤと明るさをプラス。ハリ感のある印象へ。

全アイテムの価格とラインナップ一覧



今回発売された全6アイテムは、全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）およびQoo10公式サイトで購入できます。

ゲルマスクは各550円、シートマスクは各220円と、デイリー使いしやすい価格帯も魅力。肌悩みや季節に合わせて気軽に選べ、スキンケア習慣をアップデートしたい人にも最適です♪

毎日の肌悩みに寄り添う“選べるケア”を味方に



肌状態は日ごとに変化するからこそ、その時の自分に合うアイテムを選べるのは大きな魅力。

Blubanのゲルマスクとシートマスクは、うるおい・ゆらぎ・ハリ不足など多様な悩みに寄り添い、気軽に続けられる価格帯も嬉しいポイントです。

ドン・キホーテで手に取れる手軽さも魅力♡ぜひ日々のスキンケアに取り入れて、なめらかで調子のいい肌を目指してみてください。