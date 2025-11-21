撥水・収納・快適性。アクティブライフにフィットする万能バッグ【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
豊富なカラーとサイズで選べる。誰にでも似合う【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
コールマンのリュックは、年齢や性別を問わず使えるシンプルなデザインと豊富なカラー・サイズ展開で人気のバッグシリーズ。2022年のリニューアルにより、タウンユースからアウトドア、通学、ビジネスシーンまで幅広く活躍するアイテムへと進化した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
撥水加工を施したポリエステル／ナイロン素材を使用し、ジッパーフラップ付きで雨の侵入を防ぐ。背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を採用し、クッション性を持たせることで肩への負担を軽減。
縦型フロントポケットにはエラスティックコードを備え、鍵やパスケースの取り付けが可能。両サイドには500ミリリットルlペットボトルを収納でき、日常使いに便利な設計となっている。
内部にはキーフック、ペンホルダー2つ、オープンポケット2つを備え、小物整理も快適。さらにタブレット収納も搭載し、アクティブな毎日をサポートしてくれること間違いなしだ。
