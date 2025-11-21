話題のSHEGLAMヘアトリートメント♪髪悩みに1分で応える“エアリー＆リッチ”の魅力

グローバルブランドとして人気を集めるSHEGLAMから、忙しい女性のために誕生した“1分で完了”のヘアトリートメントが新登場。軽やかな質感が魅力の「Minute Revive Airy Hair Sorbet」と、しっとりまとまる「Minute Revive Rich Hair Cream」は、髪の状態や気分に合わせて使い分けられるのが魅力です。乾いた髪にもタオルドライ後にも使えて、スタイリング前のベース作りにも最適。毎日のキレイがもっと手軽に、もっと心地よく楽しめるアイテムです♪

軽やかな髪へ導くAiry Hair Sorbet

価格：1,352円（税込）

「Minute Revive Airy Hair Sorbet」は、軽やかでみずみずしいシャーベットのような質感が魅力のトリートメント。

パサつきや広がりが気になる日にもスッとなじみ、重さを感じさせないふんわりとした仕上がりへ導きます。乾いた髪でも濡れた髪でも使えるため、朝のスタイリング前にも活躍。

1分でケアが完了するので、忙しい日も無理なく続けられる手軽さが嬉しいポイントです。

しっとり仕上げるRich Hair Cream

価格：1,352円（税込）

「Minute Revive Rich Hair Cream」は、乾燥しがちな毛先にも密着する濃密クリームタイプ。

しっとりとしたまとまりが続き、広がりや膨らみが気になる日にも頼れる存在です。ドライヤーやアイロン前にも使用でき、ケアとスタイリングを同時に叶えてくれるのも魅力。

季節の乾燥対策として1本持っておくと安心のアイテムです♡

気分で選べる2つの質感が魅力

軽やかに仕上げたい日にはAiry Hair Sorbet、落ち着いた印象に整えたい日はRich Hair Creamと、その日の髪の状態や気分に合わせたヘアケアが可能。

どちらも洗い流し不要で1分ケアが叶うため、毎日の習慣に取り入れやすい仕様です。忙しい朝でもサッと使えて、髪に触れるたびに気分まで軽やかにしてくれるようなアイテムです。

毎日のケアをもっと心地よく



SHEGLAMの「Minute Revive」シリーズは、1分でケアが完了する手軽さと、髪悩みに寄り添う2種の質感が魅力です。

乾いた髪にも使えるため、忙しい毎日でも無理なく美しい仕上がりが楽しめるのが嬉しいポイント。スタイリング前のベース作りにも活躍し、日々のヘアケアがより快適で楽しくなるはずです。

気分や髪の状態に合わせて選べるこの2本で、毎日のヘアケアをもっと軽やかに♡