¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¡ßSHOGO SEKINE♡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸ÂÄê¥³¥é¥ÜÈ¯Çä
¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーSHOGO SEKINE»á¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª2025Ç¯11·î26Æü(¿å)¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡×¡£SHOGO SEKINE»á¤Î¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢ー¥È¤¬¡¢¼«Í³¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉ½¸½♡¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖCity of Apples¡×
City of Apples
¡ÖCity of Apples¡×¤Ï¡¢SHOGO SEKINE»á¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¡È¤ê¤ó¤´ÊÁ¡É¤òÁíÊÁ¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÌÀ¤ë¤¯Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥éー¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥ÁÁ´8¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¡£
Cosmetic Clutch¤Ï\6,600¡¢Key Card Holder¤Ï\6,380¡¢Rectangular Cosmetic¤Ï\6,050¤È¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤Êµ¤Ê¬¤Ë¢ö
H&M Studio¤Î¥Û¥ê¥Çー♡²Ú¤ä¤«36·¿¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¢ー¥È´¶³Ð¤Î¡ÖApple Swing¡×¤È¡ÖGarden of NYC¡×
Apple Swing
LG Reversible Tote
Classic Everyday BP
Mini Crescent
¡ÖApple Swing¡×¤ÏÂçÃÀ¤Ê¤ê¤ó¤´¥â¥Áー¥Õ¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¼êÉÁ¤¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£ー¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖLIGHTEN YOUR WORLD¡×¤òÉ½¸½¡£
Deluxe Easy Carry Tote¤Ï\17,600¡£
¡ÖGarden of NYC¡×¤Ï¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¥Ï¥È¡¢¤ª²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢LG Reversible Tote\26,400¡¢Classic Everyday BP\29,700¡¢Mini Crescent\13,200¤ÈÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Ç¤¹♡
¸ÄÀÇÉ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖTypography¡×¤È¡ÖDay and Night¡×
LSS Typography Tote
Micro Weekender Charm
13inch Laptop Case H24¡ßW33¡ßD2cm
1974 Cosmetic H9¡ßW11¡ßD5cm
LSS Typography Cosmetic H9¡ßW11¡ßD5cm
Extra Large Rectangular Cosmetic
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£ー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖTypography¡×¤Ï¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°\15,950¤äPC¥±ー¥¹\13,750¡¢¥Ýー¥Á\5,500¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖDay and Night¡×¤ÏÉ½Î¢¤ÇÃëÌë¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥Ýー¥Á\9,900¡£1¤Ä¤Ç³¹¤Î°ìÆü¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¢ö
ÆüËÜ¸ÂÄê♡¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬
¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯¡ßSHOGO SEKINE¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¼«Í³¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶õµ¤´¶¤ò¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹♡
Á´¹ñ¤Î¥ì¥¹¥Ýー¥È¥µ¥Ã¥¯Å¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢11·î26Æü(¿å)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¥Û¥ê¥Çー¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¢ö