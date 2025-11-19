DHCの新作ローション誕生♡“美容液級”の潤いを叶えるクリスタルスキン

DHCの代表シリーズ〈オリーブウェル〉から、“化粧水×美容液”の2役を担う新作「DHCクリスタルスキン美容液ローション」が2026年2月4日(水)に登場。独自成分〈オリーブ発酵液※1〉と希少なオリーブオイル〈フロール・デ・アセイテ※2〉を融合した、DHC初のセラムインローションです。角層すみずみまでうるおいと油分を届けることで、キメの整った澄んだツヤ肌へ♡

独自成分×希少オイルのWパワー



本作の特徴は、DHC独自の〈オリーブ発酵液※1〉と希少な〈フロール・デ・アセイテ※2〉を組み合わせた贅沢な処方。

発酵の力でオリーブの果皮や果肉の恵みを凝縮した〈オリーブ発酵液※1〉が透明感※3やハリをアシストします。

さらに、有機栽培の青み残る果実を手摘みし、圧搾せず自然にしたたるオイルだけを集めた〈フロール・デ・アセイテ※2〉が、水と引き合う性質で角層までスッとなじむのが魅力。

うるおい構造に着目したバランス設計で、しっとり感と軽さを両立しています。

※1:サッカロミセス／（オリーブ果実／スクロース）発酵液／保湿成分

※2:オリーブ果実油／保湿成分

※3:キメを整えることによる

低刺激設計で毎日使いやすい処方



乾燥や刺激が気になる肌にも配慮されており、無香料・無着色・パラベンフリー・アルコールフリー・弱酸性の低刺激設計を採用。

パッチテスト、アレルギーテスト、スティンキングテスト済みのため、季節の変わり目にも使いやすいのが嬉しいポイントです。

使い心地はべたつかず、肌にスッとなじむみずみずしい質感。角層をうるおいで満たすことで、いきいきとした素肌印象へ導きます。

150mL・3,960円(税込)と続けやすい価格も魅力のひとつです。

シリーズの世界観がさらに進化♡



“肌を良い状態＝wellへ導く”という想いを込めたDHCの〈オリーブウェルシリーズ〉。

シンプルな処方にオリーブのパワーを凝縮し、スキンケアステップの中でモイスチュアバランスを整えてくれるラインとして人気です。

今回のセラムインローションは、その世界観をさらに進化させたアイテム。角層を水分と油分でたっぷり満たし、ふっくらとした澄んだツヤ肌へ♡毎日のスキンケアが心地よい時間になりそうです。

オリーブの力でツヤ肌を育てよう♡



DHC初の“セラムインローション”として誕生した「クリスタルスキン美容液ローション」は、オリーブの可能性をとことん引き出した特別な一品。

独自成分と希少オイルのWパワーで、角層をうるおいで満たしながら透明感※3とツヤを引き出します。季節を問わず活躍し、肌の調子を整えたい人の新定番になりそう♡

乾燥しやすい肌にも使えるやさしさも魅力です。毎日のケアに取り入れて、理想のうるおい肌を育ててみませんか？