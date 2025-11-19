新食感モンブランが話題♡大丸東京店「モンブランTHE珀山」12月EC予約開始

モンブラン好きの間で早くも話題を集めている、モンブランスイーツ専門店「モンブランTHE珀山」。大丸東京店に誕生したばかりの新ブランドながら、その唯一無二の美しさと口どけで注目を浴びています。特にシグネチャースイーツ『THE珀山モンブラン』は、オープンと同時にEC予約が完売するほどの人気ぶり。そんな待望の12月分EC予約が、11月20日(木)10:00より受付開始♡

とろける“白い山”THE珀山モンブラン



『THE珀山モンブラン』は、真っ白な見た目が印象的な生菓子。価格は2個入1,890円(本体価格1,750円)。

和栗ソースは山の形を保てないほどとろとろで、表面には和栗風味のホワイトマロンクリームとラム酒香る洋栗クリームを重ねています。

中心には渋皮栗を丸ごと1粒忍ばせ、ふんわりかかった生クリームが雪化粧のよう♪

麓にはさっくり軽いメレンゲが広がり、食感のコントラストも魅力。SNSで「並ぶ価値あり！」と話題になるのも納得の濃厚スイーツです。

ダッキーダック新作♡小倉ホイップのパンダシュークリーム登場！

12月分EC予約は11月20日開始！



11月分が即完売したEC予約が、ついに12月分として11月20日(木)10:00からスタート。大丸松坂屋オンラインストアにて受付され、お受け取りは店頭で12:00～17:00の間のみとなります。

購入点数はおひとり様2箱まで。販売方法は変更の可能性があるため、最新情報はオンラインストアでの確認がおすすめです。

THEモンブランケーキ

モンブランサンド

店頭では、ぽってり姿が可愛い「THEモンブランケーキ」(4個1,209円/8個2,376円/12個3,564円)や、和栗クリームをサブレでサンドした「モンブランサンド」など、ギフトに嬉しいスイーツも充実です。

贈り物にもぴったりな専門店スイーツ



モンブラウニー

ラム酒が香る欧州マロンを使った「モンブラウニー」(5個1,458円)など、素材を生かした濃厚な品揃えも魅力。

大丸東京店1階の食品フロアに位置し、営業時間は10:00～20:00。手土産や自分へのご褒美スイーツとしても華やかで、どれを選んでも喜ばれるラインナップです。

専門店ならではの繊細な味わいと贅沢な仕上がりは、秋冬のティータイムにもぴったり♡モンブランの新たな可能性に出会えます。

新しい“好き”に出会える特別なモンブラン



モンブランの新たな世界を切り開く「モンブランTHE珀山」。美しい白い山を模したシグネチャースイーツは、驚きの口どけと奥行きのある味わいで、一度は体験したい一品です。

大丸東京店ならではの特別感と、洗練されたラインナップは、日々のご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。

12月分EC予約は争奪戦必至なので、この機会をお見逃しなく♡あなたの“好き”を更新する、贅沢なモンブランとの出会いが待ってます。