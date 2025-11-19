モロッカンビューティから数量限定♡サクラ香る春ヘアケア登場！

モロッカンビューティから春を感じる「サクラの香り」シリーズが数量限定で登場♡アルガンオイル*¹配合のシャンプー・トリートメント・ヘアミルク・ヘアオイルなど、髪の内側と外側から潤いを届けるアイテムが揃います。外出先でのお直しに便利なミニオイルスプレー付きキットもあり、しっとりまとまる艶髪へ導く毎日のヘアケアが特別感たっぷりに楽しめます♪

ディープモイストシリーズでしっとり潤い

「ディープモイスト ミニオイルスプレー付き限定キット サクラの香り」税込3,190円は、シャンプー430mL、トリートメント430mL、オイルスプレー40gがセット。

きめ細やかな泡で髪をやさしく洗い上げ、アルガンオイル*¹で毛先までしっとり補修。ミニオイルスプレーで外出先でも艶やかに整い、まとまりのある美髪へ導きます。

＊1 アルガニアスピノサ核油（保湿）

Dr.G新ビジュアル♡佐藤景瑚とブラックスネイルラインの魅力

ハイドロリペアシリーズでうるツヤ髪

「ハイドロリペア ミニオイルスプレー付き限定キット サクラの香り」税込3,190円は、PPT補修成分²とハイドロコラーゲン³配合で髪内部を潤し芯まで補修。

シャンプー・トリートメント430mLに加え、ミニオイルスプレー40g付きで、うねりや広がりが気になる髪も毛先までなめらかにまとまり、サクラの香りで春の彩りをプラスします。

＊2 加水分解シルク、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク（全て保湿）［モロッカンビューティ ハイドロリペア シャンプー サクラ、モロッカンビューティ ハイドロリペア ヘアトリートメント サクラに配合］

髪の芯まで潤うヘアミルク＆ヘアオイル

ディープモイスト・ハイドロリペア共通のヘアミルク各150mL（税込1,595円）は、濡れた髪や乾いた髪の水分不足を補い、広がり・パサつきをケア。

ヘアオイル各100mL（税込1,650円）は髪の芯まで浸透し、ベタつかずにしっとり艶やかに整えます♡毎日のスタイリングに取り入れるだけで、光り輝く美髪が手に入ります。

モロッカンビューティ数量限定で春の艶髪ケア♡

数量限定のモロッカンビューティ「サクラの香り」シリーズは、アルガンオイル*¹配合で髪の内側と外側から潤いを届け、しっとりまとまる艶髪へ導くアイテムが揃っています。

ディープモイストやハイドロリペアの限定キットには、外出先でも使えるミニオイルスプレー付き♪春の訪れを感じながら、特別なヘアケアタイムを楽しんでください♡