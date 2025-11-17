「夜泣きするなら散歩に行け！」…毒義母の嫁イビリと、自分以外に興味のない夫との壮絶な30年戦争【作者に聞く】
これでもかと嫁をいびりまくる毒義母と、一見優しそうだがドケチで超自己中な夫。そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』が、エピソードをパワーアップさせ、昨年『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた。
前作に引き続き、内容はすべてAmeba公式トップブロガー・かづさん(@kadu0614)の実体験に基づいている。今回は、原案者のかづさんと、漫画担当の赤星たみこさん(@tamikong)に話を聞いた。
■「泣き言を言うたら即離婚」…父の覚悟と、夫の無関心
還暦を迎えたかづさんだが、幸せな生活を手に入れるまでには壮絶な闘いがあった。看護学生時代に秋彦と出会い、結婚を決意するが、結婚直後から義母による嫁いびりがスタート。自分のこと以外に関心がない夫・秋彦は、母のいじめに対しても無関心だった。
作中で、かづさんの父が秋彦に「泣き言を言うとしたらよっぽどのことだ」と釘を刺しに来るシーンがあるが、実際は何も言わなくても娘の苦労を察していたという。「私は泣き言は言わない。頼りになるかっこいい父の子ですから。それにあの父に泣き言なんか言った日には、即『帰って来い！』となって、話し合いなんかすっ飛ばして離婚だったでしょうね」と語る。彼女は根っからの長女肌で、「誰かに助けてもらうより自分で努力して考えて切り開く方が性に合っている」ため、いまだに甘え下手だと明かした。
■「休みは僕の体を休める日」…子煩悩な父と真逆の夫
かづさんの父と夫は同じ干支で歳が一回りしか違わないが、賑やかな父に対し、夫は友達もほぼおらず、休日は家でゴロゴロ寝て過ごすばかりだった。子育てに関しても、義母の「息子は一人っ子で小さい子の相手をしたことがないから子どもの世話はさせないで！」という言葉をいいことに、夫は「休みは僕の体を休める日」と我が子を抱くこともなかった。「子どもが夜泣きをすると『休まらないから子どもが泣き止むまで散歩に行け！』と言って、夜中に子どもを抱いて追い出されたこともあります」と、壮絶なエピソードを語る。
夫は子煩悩な父とは全く相容れず、かづさんの実家から逃げたくてしょうがなかったのだろう。「だから市営住宅に申し込む際に、私の実家から遠くて自分の実家に近い所に決めたんでしょうね」と推測した。
