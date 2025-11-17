サンリオ好き必見♪RODEO CROWNS WIDE BOWLの“ブラックシリーズ”が数量限定発売

RODEO CROWNS WIDE BOWLから、サンリオキャラクターと再びタッグを組んだ待望のコラボ第三弾が登場。今回はBLACK FRIDAYにあわせ、大人でも楽しめるシックな“ブラックシリーズ”として発売されます。ブラックを基調に、ジャガードや発泡プリント、刺繍など細部にまでこだわったデザインが魅力。スウェットやニットワンピースをはじめ、トートバッグやキャップ、マスコットホルダーなど、日常使いしやすいラインナップが勢ぞろい。サンリオファンにも、モノトーン好きにも刺さる特別なコレクションです。

大人かっこいい“ブラックシリーズ”が新登場

今回のサンリオコラボは、ブラックをベースにした大人なムードが特徴。

ハローキティ、ハンギョドン、バッドばつ丸、クロミがジャガードや刺繍など多彩な技法で表現され、ほどよい遊び心とスタイリッシュさを両立しています。

BLACK FRIDAYにあわせたスペシャルなデザインは、年齢問わずデイリーに取り入れやすく、コーデのアクセントにもぴったり。シックな装いの中に、キャラクターの可愛さがさりげなく引き立ちます♡

選べる5アイテムで毎日可愛くコーディネート

BLCスウェットトップス



価格：6,050円

サイズ：Free（カラー：柄PNK／柄PUR／柄YEL／柄BLU）

BLCニットワンピース



価格：6,930円

サイズ：Free（カラー：柄RED／柄PUR／柄YEL／柄BLU）

BLCトートバッグ



価格：4,400円

サイズ：Free（カラー：柄BLK）

BLCキャップ



価格：3,850円

サイズ：Free（カラー：柄RED／柄PUR／柄YEL／柄BLU）

BLCマスコットホルダー



価格：2,750円

サイズ：Free（カラー：柄RED／柄PUR／柄YEL／柄BLU）

コラボラインは、全5アイテムが登場。スウェットやワンピースは1枚でコーデが決まり、トートやキャップ、マスコットホルダーはギフトにも最適。推しキャラで揃えても、色違いで楽しむのもおすすめです♪

販売は11/14から順次スタート！

RODEO CROWNS WIDE BOWL全国店舗では11月14日(金)より、SHEL’TTER WEBSTOREでは同日12:00から販売開始。

ZOZOTOWNでは11月17日(月)0:00より発売されます。毎回完売が続く人気シリーズのため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

大人女子も楽しめるサンリオの新定番♡

ブラックを基調に仕上げた今回のコラボは、サンリオの可愛さを大人っぽく楽しみたい人にぴったり。落ち着いた色使いながらキャラクターの存在感がほどよく映え、普段のコーデに自然と溶け込んでくれます。

スウェットやワンピースはもちろん、トートバッグやキャップなど小物類も揃っているので、自分らしい“黒×キャラ”スタイルを楽しめるのが魅力。

RODEO CROWNS WIDE BOWLのこだわりが詰まった限定シリーズを、ぜひチェックしてみてくださいね♪