Samansa Mos2×鏡の国のアリスが再び♡幻想とやさしさのコレクション

ナチュラルでどこか懐かしい世界観が人気の〈Samansa Mos2〉が、再び“鏡の国のアリス”と夢の共演を果たしました。第2弾となる今回は、ルイス・キャロルの名作『鏡の国のアリス』をモチーフにした全8型を展開。アリスのエプロンをイメージしたワンピースや、物語の挿絵をあしらったスウェットなど、繊細なデザインの中に遊び心が光ります。冬の装いを物語の世界へ誘う、特別なコレクションです。

アリスの物語をまとう、心ときめくワンピース



【Alice×Samansa Mos2】配色エプロンワンピース

今回のコレクションでは、前回も好評だったワンピースをアップデート。

『鏡の国のアリス』に登場するエプロンをモチーフにした「配色エプロンワンピース」（\8,690）は、ベロアリボンが冬らしいクラシカルな印象を演出。

【Alice×Samansa Mos2】スタンドネック裾タックワンピ

スタンドネックの「裾タックワンピース」（\8,690）は、袖や裾にピンタックをあしらい、Samansa Mos2らしい優しさをプラス。2着を重ねれば、まるで物語の中に迷い込んだような気分に。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

ディテールに宿る“アリス”のエッセンス



【Alice×Samansa Mos2】裏起毛スウェット

【Alice×Samansa Mos2】ジャカードニット

【Alice×Samansa Mos2】ニットバッグ

【Alice×Samansa Mos2】柄アソート刺繍ソックス

【Alice×Samansa Mos2】ブックモチーフポーチ

【Alice×Samansa Mos2】ブローチ

挿絵の世界をそのまま閉じ込めたような「裏起毛スウェット」（\4,950）や「ジャカードニット」（\5,390）も見逃せません。

チェスの女王となったアリスを織りで描いたニットには、どこか誇らしげなムードが漂います。

さらに、猫モチーフの「ブローチ」（\2,750）や、本の形をした「ベロアポーチ」（\3,630）など、遊び心のある小物も充実。

お揃い柄の「ニットバッグ」（\4,290）や「刺繍ソックス」（\2,200）で、冬のコーデを一層愛らしく仕上げて。

発売情報＆特集ページ



「THE MACMILLAN ALICE × Samansa Mos2」は、2025年11月13日（木）より全国のSamansa Mos2店舗（※アウトレット除く）および公式ECサイト「CAN ONLINE SHOP」で発売。

特集ページでは、LOOK画像や詳細アイテム情報も公開中です。マクミラン・アリスならではのクラシックな魅力と、Samansa Mos2の優しい感性が織りなす限定コレクションをお見逃しなく。

冬の日常を、少しだけ夢の世界に



ふとした瞬間に心がほどけるような、アリスの世界。Samansa Mos2が届ける今回のコレクションは、ナチュラルでありながらもファンタジック。着るたびに、物語の温もりを感じられるはずです。

お気に入りの一着を見つけて、寒い冬の日常に小さな魔法をかけてみてくださいね♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。