スマートに持ち歩く、ビジネス対応のスリムバックパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
PCも小物も、すっきり収納。通勤に映える機能美【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、通勤や出張に洗練された印象を添える、ビジカジスタイルに最適なビジネスバッグだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルでスマートなデザインに加え、ポケットが多く収納性に優れたシングルコンパートメント構造を採用。裏起毛のPCスリーブとネオプレーン素材のタブレットスリーブを備え、大切なデバイスをやさしく保護する。
→【アイテム詳細を見る】
フロントポケットは、名刺入れやペン、スマホなどのビジネス小物をすっきりと整理できる設計。
→【アイテム詳細を見る】
必要なものをすぐに取り出せる利便性と、タフな素材感が融合した一品として、日々の移動を快適にサポートする。
PCも小物も、すっきり収納。通勤に映える機能美【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、通勤や出張に洗練された印象を添える、ビジカジスタイルに最適なビジネスバッグだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
シンプルでスマートなデザインに加え、ポケットが多く収納性に優れたシングルコンパートメント構造を採用。裏起毛のPCスリーブとネオプレーン素材のタブレットスリーブを備え、大切なデバイスをやさしく保護する。
→【アイテム詳細を見る】
フロントポケットは、名刺入れやペン、スマホなどのビジネス小物をすっきりと整理できる設計。
→【アイテム詳細を見る】
必要なものをすぐに取り出せる利便性と、タフな素材感が融合した一品として、日々の移動を快適にサポートする。