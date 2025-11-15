パンティーライナーから自由になる、薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー「momoful フリーライナー」が新発売！

Vieonが展開する機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」は11月5日、薄さ1.5mmのおりもの吸水ランジェリー「momoful フリーライナー™luxury」の予約販売を開始しました。

同商品は、粘性のある「おりもの」の吸水やデイリー使いの着心地にこだわった、婦人科医監修の「おりもの特化型」吸水ショーツの最新作。

粘性のある1日分のおりものに対応できる安心感に、吸水面の薄さ1.5mmの極薄設計と快適な履き心地の両立、吸水ショーツでありながら本格的なランジェリーのような美しさを追求。「フリーライナー（free liner）」という名称には、女性が抱えるおりものの悩みや、ケアの煩わしさに寄り添いたいという想いが込められています。

パンティーライナー（おりものシート）に代わる新しい選択肢として、毎日を軽やかに過ごしたいすべての女性に届けたい商品となっています。

■おりものケアの実態とは？

個人差はあるものの、女性の約9割*が毎日おりものがあり、その量は1日に1〜5ml（5ml＝ティースプーン1杯分）*2ともいわれています。

おりものケアのための生理用品として最も一般的なパンティライナーですが、毎日ライナーを使用する人は38％にとどまり、62％*は「毎日はライナーをつけない」ことがアンケートからわかりました。

ライナー等を使用せず、おりものを放置してしまうと、ショーツの黄ばみや臭い、ムレやかゆみなどの不快感、さらには雑菌の繁殖リスクにつながることもあります。

■「フリーライナー™luxury」開発背景

パンティーライナーに代わる選択肢として、モモフルは2023年より、粘性のあるおりものの吸水やデイリー使いの着心地にこだわった「おりもの特化型吸水ショーツ」を展開してきました。

中でも総レースデザインの「おりもの吸水ショーツelegant」は、吸水ショーツのカテゴリでは珍しい「おりもの特化型」という機能性と「光るレース」というデザイン性を両立した点で多くの女性から支持され、吸水ショーツのシリーズ累計販売枚数は40万枚*3を突破しています。

一方で「おりものが少ない日など、もっと普通のショーツ感覚で日常使いできるタイプも欲しい」「より本格的なランジェリーのようなデザインで気分をあげたい」といった声がありました。

こうした声や、アンケート*から見えてきた「おりものケア」の実態を踏まえ、より日常使いに適した、より本格的なランジェリーのようなデザインの同商品を開発しました。

* 同社調べ 2025年10月実施 おりものの有無に関するアンケート／n＝135、おりものシートの使用頻度に関するアンケートにおいて週に数回付ける・生理前後のみ付ける・全く付けないと回答した人の合計／n＝156）

* 2 目安の量であり、個人差があります。

出典：NHS “Vaginal discharge is normal - most women and girls get it.”／ACOG “Is it normal to have vaginal discharge?”／BMJ Best Practice “Assessment of vaginal discharge”（British Medical Journal Group）

* 3 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数

■新商品「フリーライナー™luxury」の特長

安心の婦人科医監修、モモフル「おりもの特化型吸水ショーツ」でおなじみの、抗菌防臭やムレにくさといった機能はそのままに、より日常使いしやすいよう吸水面を半分まで薄くし、1.5mmの極薄構造ヘ。

デザインは「光る刺繍」と「背面の透け感レース」を組み合わせ、吸水ショーツでありながら本格的なランジェリーのような美しさを実現。

さらに、サイドにはゴムを使わず伸縮性のあるシアー素材を採用し、締め付け感なくフィットする、ストレスフリーなはき心地を叶えました。

◇吸水ショーツ監修

ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生

ひと昔前まで、生理用品といえばナプキンやタンポンが一般的でした。しかし近年、生理用品の選択肢は広がってきています。布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。

吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。生理中でも、わざわざナプキンやおりものシートを装着する必要はありません。パンツの吸水シートが、経血やおりものをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。

◇おりもの特化型吸水ショーツ おすすめの使い分け

既存製品「おりもの吸水ショーツelegant」

・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）

・毎日おりものシートを使う、おりものの量が多い人

・普段よりおりものの量が多いとき

・軽い尿漏れもケアしたい人

・Tバックタイプを使いたいとき

新製品「フリーライナー™luxury」

・吸水量10ml（おりもの1日分の量*1〜5mlに対応）

・おりものシートを毎日使うほどではない人

・普段よりおりものの量が少ないとき

・おりもの吸水ショーツを試してみたい人

* 目安の量であり、個人差があります。

■「momoful フリーライナー™luxury」詳細

（1）独自の4層構造シートで、粘度の高いおりものをしっかり吸収

独自開発の4層構造吸水シートが約10mlの水分を吸収。表面に凹凸のある素材により、粘度の高いおりものに対応。また、おりものの色や体調の変化にすぐ気づけるよう、吸水面の色はホワイトを採用。

（2）1.5mmの極薄構造で日常使いに最適

吸水面は1円玉一枚分の薄さで、吸水ショーツとは思えない軽やかなはき心地を実現。

（3）抗菌防臭機能

ニオイの元となるモラクセラ属細菌や黄色ブドウ球菌などの細菌の増殖を抑える加工により、抗菌防臭効果を実現。抗菌性試験※実証済。

※抗菌性試験：洗濯回数0回時の抗菌活性値5.9。界面活性剤（Tween80）0.05%を添加した試験液を使用した。

（4）通気性、速乾性のよい、ムレにくく快適な素材

一般的なナプキン生地と比較して通気性が高く、さらさら続く速乾性の高い素材を採用し、吸水しても24時間快適な着用感を実現。

（5）おしゃれで心地いい、毎日履きたくなる吸水ランジェリー

「光る刺繍」と「背面の透け感レース」を組み合わせ、吸水ショーツでありながら360°どこから見ても本格的なランジェリーのような美しさを実現。サイドにはゴムを使わず伸縮性のあるシアー素材を採用し、締め付け感なくフィットする、ストレスフリーなはき心地。

（6）ライナーいらずでストレスフリー＆サステナブル

使い捨てのパンティーライナー（おりものシート）を使わずに済むため、コストとゴミを削減。繰り返し洗って使える、環境にもお財布にもやさしい新しい選択肢です。

■商品概要

「momoful フリーライナー™luxury」

・メーカー希望小売価格：各3,828円

・サイズ：S,M,L,XL

・カラー：シェルブラック、シェルホワイト

・素材：前レース:ポリエステル100％／後レース:ナイロン88％ ポリウレタン12％／脇布:ナイロン82％ポリウレタン18％／吸水面の肌に当たるメッシュ部分:ポリエステル100％

・発売日：11月5日より順次、予約販売開始

・流通：公式サイト、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Qoo10

・公式サイト：https://vieon.co.jp/lp?u=luxury_others1_pr_regular_regular_regular_20251104

（エボル）