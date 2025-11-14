スタイリッシュなロゴが使いやすいデザインに！【フィラ】のリュックがAmazonに登場中‼
ファッションに合うデザインとロゴがおしゃれ!【フィラ】のリュックがAmazonに登場!
シンプルなリュックサックを格上げするブランドカラーの筆記体ロゴ。 カジュアルになりがちなリュックサックもスタイリッシュな雰囲気に。 タウンユースに馴染む使い勝手の良いデザインだ。
収納力の高さも大変優れており、2層式に加え、ポケットもたくさんあるので、パソコンや書類ファイル、雑誌、水筒などらくらく収納！
フロントには縦型のダブルポケットを配備。
メイン収納部はB4サイズまで入る大容量で、ストレス無く出し入れが可能。 フロント部分にもファスナー付きのポケットがあり長財布やスマホ、パソコンなどの周辺機器をまとめて収納できる。
メイン収納部は最大B4サイズまで入る大容量で、ストレス無く出し入れが可能。
ブラックもホワイトも、ファッションに合うデザインとなっている。
