この時期の紫外線に注意【ロゴス】晴雨兼用で便利すぎ！遮光日傘がキャンプ・フェス・スポーツ観戦の必需品に♪
この時期の紫外線に注意！【ロゴス】遮光日傘がキャンプ・フェス・スポーツ観戦の必需品に♪Amazonで要チェックだ！
強烈な日射しと熱を遮る「ソーラーブロック加工」を施した生地を採用し、驚異の「UV-CUT率99.9％以上」「遮光率99.99％以上」を実現。 炎天下の強烈な日射しを遮り、アウトドアでの使用にぴったり。
特殊加工「ソーラーブロック生地」で、紫外線も熱も強力にブロック。 UVカット率99.9％以上、遮光率99.99％以上の高性能で、この時期の急な強い日差しもブロック。
日射しや熱をしっかりブロックし、晴れの日はもちろん、雨の日も快適に過ごせる。 直径約5センチとカバンやポケットに収まるコンパクトタイプ。
日射しを強力にカットするだけでなく、はっ水加工を施しているため雨傘としても使える晴雨兼用タイプ。 アウトドアや通勤、旅行にもおすすめ。
