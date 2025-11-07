【ニューエラ】秋冬を彩るファー＆フェルト♡大人可愛いヘッドウェアコレクション登場
寒さが深まる季節、ファッションもアップデートしたい時期にぴったりのニュースが到着♡スポーツ＆ライフスタイルブランド「ニューエラ」から、2025年秋冬の新作ヘッドウェアコレクションが登場しました。日本初展開となるフェルト素材のカウボーイハットや、ファー・ボア・シンセティックレザーを使用したアイテムなど、暖かさとトレンドを両立したラインナップが勢ぞろいしています。
ニューエラの秋冬新作♡ファーやレザーで季節を楽しむ
今回のニューエラのコレクションでは、防寒性とファッション性を兼ね備えた多彩な素材が魅力。トレンドの「ファー」や「ボア」素材を取り入れたキャップやトラッパーは、見た目にもぬくもりをプラスします。
さらに、光沢感が美しいシンセティックレザーや、やわらかなウールフェルトなど、季節感たっぷりの素材が勢ぞろい。どんなコーデにも合わせやすく、秋冬のスタイリングを一層格上げしてくれます♪
aimerfeel クリスマス限定ランジェリーで華やかに。赤とバレエの世界♡
注目のラインナップと価格をチェック
【COWBOYHAT】ウールフェルト
価格：11,000円
【9TWENTY™】シンセティックレザー
価格：4,620円
【Bucket-01 Sailor Brim】シンセティックレザー
価格：5,500円
【9TWENTY™】ボアフリースベーシック
価格：4,950円
【Bucket-01】ボアフリースベーシック
価格：5,500円
【BASIC CUFF KNIT】ラインストーンバッジ
価格：8,800円
【TRAPPER】コーデュロイ
価格：8,800円
【BERET】ウール／ウールリボン
価格：各5,500円
ラインナップには、トレンド感満載の帽子がずらり。そのほかの商品はニューエラ公式オンラインストアにてチェック可能です。
秋冬の装いをアップデート♡ファーで魅せる大人スタイル
季節の変わり目に欠かせないおしゃれアイテム、帽子。ニューエラの2025年秋冬コレクションは、ファーやレザー、フェルトなど、素材の魅力を最大限に生かした仕上がりです。
カジュアルにもフェミニンにも合わせやすく、コーディネートに洗練されたアクセントを添えてくれます。お気に入りの一着を見つけて、寒い季節もあたたかくおしゃれに過ごしてみてはいかがでしょうか♡